Już niebawem w sklepie Lidl będziemy mogli nabyć ciekawy produkt. Niestety, w na półkach dyskontu będzie dostępny tylko przez kilka dni.

Od najbliższego poniedziałku w sklepach sieci Lidl będziemy mogli nabyć ciekawy produkt po naprawdę okazyjnej cenie. Na półkach staną bowiem ekspresy do kawy. Oferta, którą proponuje sklep jest naprawdę atrakcyjna.

Niestety, wszyscy, którzy zechcą się zaopatrzyć w ekspres do kawy będą musieli się spieszyć. Produkt będzie dostępny w sklepach od 6 marca do 11 marca, czyli do kolejnej soboty.

Ekspres będzie więc dostępny w sklepach krótko, jednak warto się zastanowić nad tym, czy faktycznie warto go nabyć? Poniżej zalety, które posiada udostępniony do sprzedaży sprzęt.

Lidl: ekspres do kawy za grosze. Czy warto go kupić?

Ekspres, który będzie można kupić w Lidlu to kolbowy ekspres ciśnieniowy, z systemem sitkowym. Oznacza to, że w tym przypadku kawę trzeba samodzielnie umieścić w kolbie, którą następnie trzeba zamontować w odpowiednim miejscu urządzenia.

Kolejnym krokiem jest uruchomienie procesu. Ekspres przeleje wodę przez zmielone ziarna pod ciśnieniem 15 barów. Produktem końcowym będzie natomiast espresso.

Na tym jednak nie koniec. Ekspres do kawy, który oferuje sieć Lidl został także wyposażony w dyszę spieniającą mleko. Jest ona jednocześnie wylotem gorącej wody, która może posłużyć do przygotowania kawy americano. W zestawie znajduje się też miarkę do kawy z tamperem oraz sitka na jedną lub dwie filiżanki. Ekspres posiada również wyjmowaną tackę ściekową. Koszt ekspresu to 349 złotych, co wydaje się całkiem przystępną kwotą.

