Dorota Wellman to dziś jedna z najpopularniejszych dziennikarek. Niewiele osób jednak wie, że w przeszłości związana dziś z TVN Wellman pracowała w TVP. Do sieci trafiło jej zdjęcie z tamtego czasu.

Dorota Wellman dziś kojarzona jest przede wszystkim ze stacją TVN. Widzowie chętnie oglądają ją w programie „Dzień Dobry TV”, a także w innych produkcjach, które są emitowane przez komercyjnego nadawcę telewizyjnego.

Mało kto jednak pamięta, że w przeszłości dziennikarka była związana z TVP. Wellman pracowała bowiem w telewizji publicznej. Współtworzyła takie formaty „Goniec”, „Tylko w Jedynce” czy „Bohaterowie, skandaliści i inni”.

Dorota Wellman pracowała przy Woronicza do 2007 roku. Niedawno do sieci trafiło zdjęcie z czasów, gdy dziennikarka pracowała w TVP. Wielu z Was zapewne miałoby problem z tym, aby ją rozpoznać.

Tak wyglądała Dorota Wellman podczas pracy w TVP

Do sieci trafił kadr z czasów pracy Wellman w TVP. Zarejestrowano go w 1995 roku. W tamtym czasie dziennikarka miała 34 lata oraz specyficzną, modną w tamtych czasach fryzurę.

– Dorota Wellman jako prowadząca magazyn kulturalny „Goniec” (1995) – czytamy w opisie fotografii opublikowanej w serwisie społecznościowym Instagram na profilu „Tele Nostalgia”.

