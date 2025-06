Ja się zastanawiam co teraz myśli i robi prezydent- elekt Rafał Trzaskowski – pisze Tomasz Lis. Publicysta w ostatnich dniach otwarcie kwestionuje wynik wyborów prezydenckich. – Przekaz o sfałszowanych wyborach przez opozycję (!) to przekaz dla kretynów – uważa Łukasz Pawłowski z OGB Pro, sondażowni, która przygotowywała exit poll i late poll.

Mimo, że od wyborów prezydenckich minęło już ponad dwa tygodnie temperatura sporu politycznego narasta. Roman Giertych informuje o przypadkach fałszerstw wyborczych. Sytuację ostro komentuje również Tomasz Lis.

„Już chyba tylko PiS i mediaroby uważają, że wybory były uczciwe i sprawa jest zamknięta” – przekonuje. „Ja się zastanawiam co teraz myśli i robi prezydent- elekt Rafał Trzaskowski” – dodaje w kolejnym wpisie.

Ja się zastanawiam co teraz myśli i robi prezydent- elekt Rafał Trzaskowski. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) June 18, 2025

Kwestionują zwycięstwo Nawrockiego. Szef OGB Pro: To przekaz dla kretynów

Pod jego postami zaroiło się od komentarzy. Internauci obracają sytuację w żart. „Pewnie myśli o tym co dzisiaj powiedział premier Tusk na temat wyborów” – napisał Marcin Możdżonek. „A nie ma go w Pana pokoju?” – dopytuje Marcin Torz. „Tomasz, czy prezydent-elekt Trzaskowski siedzi teraz obok Napoleona?” – zastanawia się kolejna osoba.

Narrację o sfałszowanych wyborach ostro skomentował Łukasz Pawłowski. Szef OGB Pro, która przygotowywała exit poll i late poll uważa, że nawet wyborcy opcji rządzącej nie wierzą w taki wariant.

„Przekaz o sfałszowanych wyborach przez opozycję (!) To przekaz dla kretynów. Taki stosunek mają do swoich wyborców politycy, którzy te tezy promują. Ich wyborcy są dużą mądrzejsi a wybrana droga to chęć samozagłady politycznej” – podkreślił.

Bawią się w kamikadze :) https://t.co/tmmrdRljOb — Dominik Drzazga (@dominikdrzazga) June 18, 2025

