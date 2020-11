Wielu przedsiębiorców obawia się, że wobec gwałtownego wzrostu zakażeń rząd zdecyduje się wprowadzić w Polsce zupełny lockdown. Tymczasem Jarosław Gowin w rozmowie z portalem money.pl przekonuje, że radykalnych obostrzeń dla gospodarki już w Polsce nie będzie.

Gowin zwrócił uwagę, że obostrzenia w państwach europejskich nie są już tym samym, czym był lockdown na wiosnę. „Nikt w Europie nie wprowadza obostrzeń gospodarczych poza wąskimi branżami, które wiążą się z bardzo intensywnymi kontaktami. Ich znaczenie dla PKB dla poszczególnych państw też jest niewielkie. Tu i ówdzie wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu handlu.” – mówi. „Rząd wprowadza pomoc dla gastronomii. Będzie zwolnienie ze składek ZUS i postojowe” – dodał.

„Ani Europa, ani Polska nie mogą sobie pozwolić na taki lockdown, jaki wprowadziliśmy na wiosnę.” – mówi Gowin. „Zamrożenie gospodarki oznaczałoby straty liczone w setkach miliardów złotych. Wszyscy na świecie liczą się bowiem z tym, że druga fala będzie trwała znacznie dłużej niż wiosenna.” – dodał.

„Nie możemy sobie pozwolić na lockdown”

Gowin przyznał, że rząd rozważa różne scenariusze, z których część zakłada czarny scenariusz, że pandemia zakończy się dopiero pod koniec przyszłego roku. Dlatego właśnie polityk przekonuje, że jest „kategorycznie przeciwny”, aby wprowadzać kolejny lockdown gospodarczy. „Przyniósłby on trudne do oszacowania straty gospodarcze. W efekcie również system ochrony zdrowia rozpadłby się z braku środków finansowych. Musimy bez przerwy szukać optymalnego balansu między walką z rozprzestrzenianiem się wirusa a troską o dalsze funkcjonowanie gospodarki, rynku pracy i niezbędnego minimum życia społecznego.” – powiedział.

„Liczę na szybkie decyzje rządu i zakomunikowanie naszych postanowień społeczeństwu. Uspokoiłoby to przedsiębiorców, ale i także pracowników, którzy obawiają się zwolnień.” – dodał Gowin.

„Jedno jest pewne: nie planujemy znaczących obostrzeń gospodarczych. Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe rozwiązania, to mogą one dotyczyć tylko handlu. Osobna sprawa to czy nie zbliża się pora, by ograniczyć pozazawodową aktywność Polaków. Mamy już na przykład przepisy dla młodzieży do 16. roku życia” – powiedział Gowin.

Nowe przypadki

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 578 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Liczba nowych przypadków gwałtownie spadła w stosunku do ostatnich dni, jednak warto zaznaczyć, że wciąż mowa jest o danych weekendowych, kiedy zwykle wykonuje się mniej testów.

Resort poinformował również o śmierci 92 osób zakażonych koronawirusem. „Z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 85 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 395 480 przypadków zakażenia koronawirusem. 5 875 osób nie żyje a 154 413 uznano za wyzdrowiałe.

