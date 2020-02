Musimy naprawdę jako Polacy pilnować tego, żeby nikomu nie przyszło do głowy wyprowadzać nas z Unii Europejskiej. To nasz obowiązek – mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska na konferencji prasowej w Londynie. Jej wpisy spotkały się z krytyką internautów.

O północy z piątku na sobotę Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Formalnie państwo wkroczyło w 11-miesięczny okres przejściowy. W tym czasie przeprowadzone zostaną negocjacje dotyczące przyszłych relacji na linii Londyn – Bruksela.

W związku z symbolicznym dopełnieniem brexitu do Londynu przybyła Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta dziękowała Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii za głosy w wyborach parlamentarnych. Podczas konferencji prasowej skomentowała brexit.

– To dla mnie i dla wielu Polaków i Europejczyków bardzo smutny dzień. Z żalem żegnamy naszych kolegów i przyjaciół z Wielkiej Brytanii, bo przestają być częścią naszej wielkiej europejskiej rodziny. Będą żyli osobno. Bardzo niebezpieczne jest to, że ciągle populistyczni politycy próbują otwierać nowe osie sporu w UE – podkreśliła.

W opinii kandydatki KO na prezydenta opuszczanie europejskiej wspólnoty jest wielkim błędem i „głupotą”. – Naprawdę obrażanie się na unię to po prostu głupota i wielki błąd, bo kiedyś przekroczymy tę cienką czerwoną linię i ona odgrodzi nas na stałe od UE i zostaniemy poza jej nawiasem – powiedziała.

Kidawa-Błońska ostrzega przed polexitem. „Unia jest dla nas najważniejsza”

– Musimy naprawdę jako Polacy pilnować tego, żeby nikomu nie przyszło do głowy wyprowadzać nas z UE. To nasz obowiązek. To nasz patriotyczny obowiązek, bo jeżeli chcemy być bezpiecznym krajem, (…) musimy mieć sojuszników, a nie znajdziemy ich nigdzie poza UE. Unia jest dla nas najważniejsza – dodała.

W związku ze swoją podróżą do Wielkiej Brytanii, Kidawa-Błońska zamieściła wpis, w którym przestrzega Polaków przed działaniami prezydenta Andrzeja Dudy oraz obozu rządzącego. „Czytam, co mógłby zgotować nam niedługo @AndrzejDuda. Dopilnuję, żeby się to nie wydarzyło. #Brexit” – napisała.

Kandydatka KO w Londynie. Dziennikarz WP przypomina wypowiedź sprzed lat

W komentarzach pod wpisem kandydatki na prezydenta zaroiło się od komentarzy. Część z internautów wspiera Kidawę-Błońską. „Brawo Pani Marszałek. Czas na #zmiana2020”. Jednak większość komentatorów była daleka od entuzjazmu. „O Brexicie zadecydowali Brytyjczycy w ogólnonarodowym referendum. Demokracja” – czytamy w jednym z wpisów.

Wizytę kandydatki KO w Londynie skomentował m.in. reporter Wirtualnej Polski Patryk Osowski. Dziennikarz przypomniał wypowiedź Kidawy-Błońskiej z 2017 roku. „Polacy bardzo głośno i mocno mówią, że nie chcą migrantów (…) Nie zakłamujmy, przyczyną brexitu było także to, że Polacy masowo zaczęli pracować w Wielkiej Brytanii” – mówiła w radiowej Jedynce.

Kandydatka na prezydenta jedzie do UK spotkać się z Polakami. W 2017 roku zarzucała im, że doprowadzili do brexitu.



"Polacy bardzo głośno i mocno mówią, że nie chcą migrantów (…) Nie zakłamujmy, przyczyną brexitu było także to, że Polacy masowo zaczęli pracować w Wlk. Bryt." https://t.co/lfKP8wCN05 — Patryk Osowski (@Patryk_Osowski) January 31, 2020

M. Kidawa-Błońska w zaledwie 32 sek. wywiadu zdążyła:



1. Obciążyć Polaków winą za Brexit

2. Zrównać ciężko pracujących Polaków w UK do islamskich imigrantów

3. Udowodnić, że słowo Brexit jest za trudne dla kandydatki PO na Prezydenta RP#bregsikt 🤭🤭🤭pic.twitter.com/H6V3buBKbj — Maciej Małecki (@malecki_m) January 27, 2020

Źródło: Wirtualna Polska, Twitter, Polskie Radio, TVP Info