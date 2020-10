Łożysko to jeden z najważniejszych elementów, występujących w pojazdach. Bez niego pozostałe podzespoły nie są w stanie prawidłowo funkcjonować. Występuje praktycznie wszędzie: w kołach, skrzyni biegów, silniku oraz układzie napędowym. W związku z tym jego awaria jest wyjątkowo niebezpieczna i niesie za sobą poważne konsekwencje. Zdarza się, że powstałe szkody są nieodwracalne, dlatego tak ważne jest, aby łożyska zawsze były w dobrej kondycji.

Ściągacze do łożysk – co warto wiedzieć? Jak wybrać dobry ściągacz do łożysk?

Podczas ściągania łożysk mechanicy napotykają wiele trudności. W dalszej części wyjaśniono, do czego służą ściągacze oraz w jaki sposób wybrać odpowiedni ich rodzaj. Od tego zależy bowiem skuteczność naprawy.

Ściągacze do łożysk – co warto wiedzieć?

Jeżeli konieczne jest zdjęcie łożyska, które posiada ciasno dopasowany pierścień zewnętrzny, należy użyć specjalistycznego narzędzia, aby móc się w ogóle do niego dostać. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu właśnie ściągacze do łożysk. Ważne, aby były wyposażone w wygodny w użyciu chwytak pazurkowy. Dwuramienny ściągacz będzie idealny w przypadku mniejszych łożysk, natomiast do większych należy użyć ich trójramiennej wersji. Dzięki temu pierścień nie będzie narażony na uszkodzenie, a sam proces zdjęcia przebiegnie o wiele szybciej i sprawniej. Jeżeli chodzi o demontaż pierścieni, które mają mniejszą średnicę, można posłużyć się ściągaczem bezwładnościowym, który obsługuje się ręcznie i posiada wiele zastosowań. Jest z reguły tańszy i łatwo dostępny. Z kolei jego hydrauliczna odmiana stanowi zwykle wyposażenie profesjonalnego warsztatu samochodowego i przydatna jest w przypadku większych łożysk.

Jak wybrać dobry ściągacz do łożysk?

Bardzo duże znaczenie ma materiał, z którego wykonany jest ściągacz. Powinna to być niezawodna, wytrzymała i twarda stal. Natomiast ramiona muszą zostać wytworzone z chromowanej lub chromowo-wanadowej stali. Jednak zbyt twardy przyrząd może spowodować nieodwracalne uszkodzenie łożyska lub pierścienia. Należy więc zachować szczególną ostrożność podczas pracy. Profesjonalna obsługa zawieszenia jest niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na jakość naprawy. Warto zainwestować w najwyższej jakości przyrządy, aby nie uszkodzić pozostałych elementów, powiązanych bezpośrednio z łożyskiem. W razie konieczności należy skorzystać z fachowej pomocy, oferowanej przez profesjonalne warsztaty samochodowe. Są one wyposażone w najlepsze urządzenia i specjalistyczny sprzęt.

Materiał partnera