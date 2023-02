Tragedia w Siennicy Nadolnej w województwie lubelskiej. W miejscowości nieopodal Krasnegostawu doszło do dramatycznego wypadku drogowego.

O wydarzeniu, do którego doszło w Siennicy Nadolnej informują lokalne media. „Super Tydzień Chełmski” podaje, że samochód, czyli volkswagen passat, dachował. Do zdarzenia doszło ok. godziny 12.

– Kierowca volkswagena passata na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi – mówi Jolanta Babicz z krasnostawskiej policji. W efekcie zdarzenia z auta dosłownie wypadli dwaj mężczyźni. 64-latek i jego młodszy towarzysz.

Pierwszy zginął na miejscu, natomiast drugi z mężczyzn został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Lublinie. Tam, pomimo starań lekarzy, pasażer passata zmarł.

O zdarzeniu informuje również lubelska Policja w swoich mediach społecznościowych. Funkcjonariusze zamieścili także zdjęcie z miejsca wypadku, które wygląda naprawdę przerażająco.

– Samochodem podróżowały 2 osoby. Pomimo przeprowadzonej reanimacji życia jednej z osób nie udało się uratować. W szpitalu zmarł drugi uczestnik zdarzenia – czytamy na policyjnym profilu społecznościowym. – Na chwilę obecną ustalamy dane uczestników zdarzenia oraz szczegółowe jego okoliczności – napisano w dalszej części komunikatu.