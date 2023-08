Dramatyczne zdarzenie w Kosinie w gminne Annopol w województwie lubelskim. Do tragedii doszło podczas prac polowych.

O sprawie informuje na swoim profilu społecznościowym w serwisie Facebook Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Strażacy informują, że do zdarzenia doszło w sobotę 12 sierpnia podczas prac polowych.

– Ok. godz. 19:00 w miejscowości Kosin w gminie Annopol, kierujący kombajnem mężczyzna (ok. 60 lat), z nieustalonych przyczyn zjechał z pola, wjechał do rowu melioracyjnego, w konsekwencji czego kombajn przewrócił na dach – informują strażacy.

Na tym jednak nie koniec. W efekcie przewrócenia się kombajnu na dach mężczyzna znalazł się pod wodą. Próbował wydostać się z wnętrza pojazdu, jednak ostatecznie mu się to nie udało.

Lubelskie: rolnik zginął w kombajnie. Tragiczny wypadek podczas prac polowych

– Kierowca maszyny znalazł się pod wodą, nie zdołał samodzielnie opuścić maszyny. Mężczyzna został wydobyty przez świadków zdarzenia i funkcjonariuszy policji, którzy przystąpili do reanimacji – informuje straż pożarna w swoim komunikacie.

– Pomimo udzielonej pomocy przez przybyłe pogotowie ratunkowe i LPR, nie udało się uratować życia kierowcy kombajnu – tłumaczą strażacy, którzy podkreślają, że niemal od razu rozpoczęły się czynności wyjaśniające.

