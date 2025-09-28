Aleksandr Łukaszenka odniósł się do coraz liczniejszych wypowiedzi przedstawicieli państwa NATO o konieczności zestrzeliwania samolotów rosyjskich naruszających przestrzeń powietrzną. Przywódca Białorusi zagroził, że jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, przyjdzie natychmiastowa odpowiedź.

Po serii rosyjskich prowokacji polegających na naruszaniu przestrzeni powietrznej państw NATO, politycy zaczęli mówić o potrzebie zestrzeliwania rosyjskich obiektów. Ostatecznie nawet sam Donald Trump poparł ten pomysł.

Do sprawy odniósł się Aleksandr Łukaszenka, który skierował ostrzeżenie w stronę państw NATO. „Odpowiedź przyjdzie natychmiast” – zapowiedział. Miał na myśli potencjalne strącenie samolotu rosyjskiego lub białoruskiego.

„Uważam, że to nieprzemyślane, głupie oświadczenie. Tak nie można postępować, sąsiedzi tak nie działają” – podkreślił Łukaszenka.

Niedawno pomysł zestrzeliwania rosyjskich myśliwców poparł Donald Trump. Prezydent USA w ogóle zmienił narrację w stosunku do Rosji po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim podczas posiedzenia ONZ.

Na samym posiedzeniu Rosję ostrzegł też Radosław Sikorski. „Przedstawicielom Rosji powiem tylko tyle: my wiemy, że nie obchodzi was międzynarodowe prawo. Jesteście niezdolni do życia w pokoju z sąsiadami. Wasz obłąkany nacjonalizm zawiera żądzę dominacji, która nie ustąpi, dopóki nie uświadomicie sobie, że wiek imperiów minął, a wasze imperium nie zostanie nigdy odbudowane” – mówił szef polskiej dyplomacji.

