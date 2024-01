Nie milką echa wokół pobytu Macieja Wąsika w więzieniu. Niedawno doszło do sytuacji, która mocno zastanowiła opinię publiczną.

Przed więzieniem w Przytułach Starych (to tam przebywa Maciej Wąsik) odbywają się demonstracje. Podczas jednej z nich doszło do sytuacji, która wzbudziła ciekawość wielu internautów. Chodzi o to, co stało się w celu Macieja Wąsika.

Na miejscu, przed aresztem, doszło do awantury. Na miejscu pojawiła się policja. Funkcjonariusze starali się uspokoić bardzo napiętą i nerwową atmosferę panującą w tej lokalizacji.

Co ciekawe, w momencie, gdy przed więzieniem wiele się działo i było naprawdę gorąco w swojej celi uaktywnił się Maciej Wąsik. Mężczyzna zrobił coś, co od razu wzbudziło sporą ciekawość.

Tajemnicze zachowanie Macieja Wąsika w więziennej celi

Co zrobił Maciej Wąsik? Polityk Prawa i Sprawiedliwości, widoczny w oknie, wziął do ręki jakiś przedmiot, a następnie zaczął nim machać. Nie wiadomo jednak czym był ów eksponat. Wiadomo jednak, że w tym momencie „ożyła” nie tylko cela Wąsika, ale i cały więzienny korytarz.

– Wyglądało to tak, jakby w geście sprzeciwu uderzał nim w kraty. Czasem widzi się także rzeczy na filmach – powiedział w rozmowie z „Faktem” uczestnik demonstracji w Przytułach Starych.

Z innych informacji, do których dotarł „Fakt” wynika, że Maciej Wąsik jest w swojej celi kompletnie odizolowany od pozostałych więźniów. Tak twierdzą inni osadzeni w areszcie.

