Widzowie „Wiadomości” TVP mogli być zaskoczeni. Zamiast Danuty Holeckiej na ekranie zobaczyli inną prowadzącą. W tej roli zadebiutowała niespodziewanie… Magdalena Ogórek.

Jubieluszowy 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu rozpoczął się w piątek wieczorem. Na scenie pojawiło się wielu artystów m.in. Doda, Pectus, Roxie Węgiel, Gromee, Wanda i Banda, Trubadurzy, Lombard, Zakopower, Golec uOrkiestra czy Universe.

To zdecydowanie najważniejsza impreza TVP w tym okresie. Dlatego też w piątek „Wiadomości” odbyły się w formie wydania specjalnego. Na widzów czekała też inna niespodzianka – program poprowadziła Magdalena Ogórek.

Magdalena Ogórek rozpoczęła „Wiadomości” TVP

Prezenterka rozpoczęła wydanie, jednak w pewnym momencie, po niespełna dziesięciu minutach, kamera powróciła do studia TVP. Tam na widzów czekała Danuta Holecka. Program biegł normalnym rytmem. Ogórek wróciła do widzów nieco później, by przeprowadzić wywiad z Golec uOrkiestra.

#GośćWiadomości | 💬Golec uOrkiestra: Magia Festiwalu w Opolu polega na tym, że jest to polski festiwal, z polskimi artystami, tekstami i muzyką. To jest ta magia tego miejsca. Zjeżdżają się tu znakomici artyści. Ten festiwal scala, czuć tu tego ducha wielkiej kultury. pic.twitter.com/sbmHMSqg4h — WiadomościTVP (@WiadomosciTVP) June 9, 2023