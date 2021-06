Magdalena Ogórek zamieściła wpis poświęcony Grzegorzowi Krychowiakowi. Chodzi o wpis, który dziennikarka TVP Info zamieściła na Twitterze w trakcie meczu Szwecja-Polska.

Reprezentacja Polski odpada z Euro 2020. Zawodnicy Paulo Sousy przegrali ze Szwedami i musieli pożegnać się z turniejem. W sieci pełno jest komentarzy, w których internauci odsądzają od czci i wiary nie tylko piłkarzy, ale i prezesa PZPN, Zbigniewa Bońka.

Jeszcze w czasie meczu spotkanie skomentowała Magdalena Ogórek. Dziennikarka TVP Info zamieściła wpis na Twitterze niedługo po bramce, która zdobył Robert Lewandowski. Na tablicy wyników widniał wówczas rezultat 2-2, a kibice wciąż mogli wierzyć w to, że uda się awansować do kolejnej fazy turnieju.

Ogórek postanowiła nawiązać do osoby Grzegorza Krychowiaka. Wszystko ze względu na fakt, że w momencie, gdy „Lewy” kierował piłkę do siatki i wyrównał stan meczu, zawodnika Lokomotiwu Moskwa nie było już na murawie. Dziennikarka postanowiła zestawić ze sobą oba fakty.

„Nie ma Krychowiaka na boisku i wyrównali 2:2” – napisała Magdalena Ogórek jeszcze przed końcowym gwizdkiem sędziego.

Nie ma Krychowiaka na boisku i wyrównali 2:2 ⚽️ — Magda Ogórek (@ogorekmagda) June 23, 2021

Co na to piłkarz? Na odpowiedź, o ile oczywiście się na nią zdecyduje, przyjdzie nam zapewne trochę poczekać. Krychowiak, podobnie jak pozostali zawodnicy, nie jest teraz w najlepszym nastroju, by wdawać się w internetowe dyskusje.