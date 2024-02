Małgorzata Tomaszewska straciła pracę, będąc w zaawansowanej ciąży. Doniesienia wzbudziły kontrowersje, ponieważ prezenterka jest w ósmym miesiącu ciąży. O komentarz w sprawie poproszona została Kancelaria Premiera.

Zmiany w mediach publicznych trwają w najlepsze. Niedawno w mediach głośno było o „odnowieniu” składu prowadzących „Pytanie na śniadanie”. Z programu wyrzucono wszystkich prowadzących ze „starej ekipy”.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła wiadomość, że z pracą pożegnała się Małgorzata Tomaszewska. Popularna prezenterka spodziewa się bowiem dziecka – jest w ósmym tygodniu ciąży.

Małgorzata Tomaszewska żegna się z programem TVP. Jest w ciąży

Do sprawy odniosła się już nawet Joanna Kurska, która niegdyś była szefową „Pnś”. W jej ocenie mamy do czynienia ze skandalem. – To wszystko jest z oszalałej zemsty i hejtu do poprzedniej ekipy – podkreśliła. Jak oceniła, są to działania nielegalne.

W związku z kontrowersjami, serwis „Plotek” poprosił o komentarz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, jako organ wpływający obecnie na kształt mediów publicznych. KPRM ucina jednak temat.

– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie wpływa na decyzje władz TVP. To one decydują o zatrudnianiu i współpracy z dziennikarzami – poinformował Maciej Wewiór, zastępca dyrektora z Centrum Informacyjnego Rządu.

