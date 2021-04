Minister edukacji Przemysław Czarnek był gościem Roberta Mazurka w Porannej Rozmowie na antenie RMF FM. Jednym z głównych tematów rozmowy była kwestia powrotu dzieci do szkół. Czy jest szansa, że będzie to miało miejsce już 19 kwietnia?

Wciąż nie wiadomo, czy obostrzenia obowiązujące do 18 kwietnia zostaną przedłużone. Jednym z priorytetów dla rządzących jest to, by uczniowie jak najszybciej mogli wrócić do szkół. W Porannej Rozmowie na antenie RMF FM pytany był o to minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Polityk stwierdził, że jeżeli w tym tygodniu, szczególnie w środę i czwartek, dane o zakażeniach koronawirusem wykażą tendencję spadkową, to już od 19 kwietnia można spodziewać się stopniowego powrotu do szkół. Na początku ma zostać wznowiona działalność żłobków i przedszkoli, być może również powrót do szkół uczniów z klas I-III.

Przemysław Czarnek stwierdził również, że kolejne roczniki mogą wrócić do szkół nawet jeszcze w maju. „Od maja wróciliby uczniowie szkół ponadpodstawowych” – powiedział. Minister edukacji stwierdził jednocześnie, że nie jest wykluczone wprowadzenie edukacji hybrydowej.

Minister edukacji i nauki odniósł się również do zbliżających się matur. Egzaminy dojrzałości mają rozpocząć się 4 maja i nie jest planowana zmiana tego terminu. „Nie ma najmniejszych powodów, żeby cokolwiek przesuwać. Już matury próbne pokazały, że jest możliwe przeprowadzenie tych matur” – mówił.

Źr.: RMF FM