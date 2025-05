Szokujące odkrycie w Warszawie. Według nieoficjalnych informacji na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego odnaleziono głowę kobiety.

Polskie Radio podaje, że policja potwierdza, iż na miejscu doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. – Do zdarzenia doszło w środę około godziny 18.40. Policja podała, że na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego wtargnął mężczyzna i zaatakował siekierą znajdujące się tam osoby. To 22-letni obywatel Polski – czytamy na portalu internetowym rozgłośni.

Wiadomo, iż jedna osoba nie żyje, natomiast druga z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. – Miałam mieć dziś spokojny dzień na uczelni. A na zajęciach dostaliśmy właśnie info, że na Campusie Głównym UW doszło do ataku siekierą. Jestem tu dzisiaj. Odbiera mi mowę – napisała w serwisie „X” Daria Brzezicka, studentka UW i działaczka PSL.

Miałam mieć dziś spokojny dzień na uczelni. A na zajęciach dostaliśmy właśnie info, że na Campusie Głównym UW doszło do ataku siekierą. Jestem tu dzisiaj. Odbiera mi mowę. — Daria Brzezicka (@DBrzezicka) May 7, 2025

Na ten moment nie ma więcej potwierdzonych informacji.

Przeczytaj również: