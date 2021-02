Spełniam się jako matka psów. Gdybym jednak dojrzała do decyzji o dziecku, to myślę, że po prostu nie w tym kraju – wyznała Margaret. Wokalistka pojawiła się w programie Karola Paciorka „Imponderabilia”.

Początkowo tematem rozmowy był nowy album wokalistki oraz metamorfoza, którą przeszła w ostatnich latach Margaret. Jednak w pewnym momencie piosenkarka poruszyła wątek sytuacji społeczno-politycznej w Polsce.

Prowadzący Karol Paciorek zapytał, czy wokalistka czuje potrzebę wyrażania sprzeciwu wobec wydarzeń w Polsce. – Wolałabym się już nie wku…wiać, ale sytuacja jest, jaka jest. To wpływa na mnie, na naszą rzeczywistość. Tupię nogą i będę to robić. Ja bardzo lubię Polskę i bardzo lubię Polaków, ale jest mi z zaistniałą sytuacją bardzo przykro – stwierdza.

Margaret przyznaje, że czuje niepokój przebywając w Polsce. – Często mam takie odczucia, że boję się tu być. Przeraża mnie to, co tu się dzieje. To jest jakiś Monty Python, jakiś Matrix. (…) Czuję, że polityka miesza się w sprawy społeczne (…), polityk po prostu zagląda pod sukienusię – mówi.

– Kto jest gorszy, jak zagląda pod sukienkę? Ksiądz czy polityk? – dopytuje prowadzący.

– Każdy – odparła.

Wokalistka zdradza, że głęboko przeżywała wydarzenia polityczne ostatnich miesięcy. Z drugiej strony rozumie, że nie może zwariować na tym punkcie. Chwilę po tym wyznaniu prowadzący zapytał piosenkarkę, czy chce mieć dzieci.

– Jestem szczęśliwą macochą, mam przepiękną pasierbicę. Spełniam się jako matka psów. Gdybym jednak dojrzała do decyzji o dziecku, to myślę, że po prostu nie w tym kraju. Na pewno. Chyba że coś by się zmieniło, o to walczymy – podsumowała.

Przypomnijmy, że Margaret wielokrotnie krytykowała poczynania obozu rządzącego w Polsce. Jej krytyka wyraźnie nasiliła się od czerwca ubiegłego roku, kiedy ogłosiła, że nie wystąpi w nowej edycji „The Voice of Poland„.

Centrum Informacji TVP wyjaśniało wówczas, iż stacja nie złożyła wokalistce propozycji, jednak to nie uspokoiło sytuacji. W jednej z najnowszych piosenek wokalistka zasugerowała, że rozważa wyjazd z Polski.