Kilka dni temu Margaret poinformowała w mediach społecznościowych, że nie zobaczymy jej w nowej edycji „The Voice of Poland”. – Niestety jest w TVP, więc sobie odpuszczę – podkreśliła. Na sugestię piosenkarki zareagowało Centrum Informacji TVP.

Margaret pojawił się w „The Voice of Poland” w 10. edycji, razem z Kamilem Bednarkiem. Udział wokalistki w jednym z najpopularniejszych formatów Telewizji Polskiej był pozytywnie odbierany przez większość jej fanów.

Wydawało się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Margaret pojawiła się w jesiennej 11. edycji „VoP”. Jednak piosenkarka postanowiła kilka dni temu uciąć wszelkie spekulacje na temat swojego udziału w programie.

Zapytana przez jedną z fanek, czy weźmie udział w kolejnej edycji, odpisała: „Niestety nie, szkoda, bo The Voice kocham, ale niestety jest w TVP, więc sobie odpuszczę”. Wypowiedź sugeruje, że decyzja o rezygnacji z wysokobudżetowej produkcji należała do Margaret. Tak też odebrali ją fani. Niektórzy prosili nawet, by jeszcze raz przemyślała swój udział w programie.

Do sprawy odniosła się Telewizja Polska. Centrum Informacji opublikowało komunikat, który przedstawia sprawę w innym świetle. – W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi ustalania składu jury programu „The Voice of Poland” TVP informuje, że w celu zapewnienia jak największej atrakcyjności formatu skład ten jest modyfikowany co sezon – czytamy.

Autorzy komunikatu wyjaśniają, że udział Margaret w kolejnej edycji nie był planowany. „Pełna lista członków jury zostanie podana w najbliższym czasie” – dodano.

Źródło: centruminformacji.tvp.pl, Instagram, Onet.pl