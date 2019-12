Wysokie poparcie dla prezydenta Andrzeja Dudy niepokoi Marię Nurowską. Pisarka opublikowała w sieci wpis, w którym podzieliła się z internautami gorzką refleksją na temat polityki krajowej. „Nie chcę cię takiej Polsko!” – czytamy.

Maria Nurowska regularnie komentuje wydarzenia polityczne w Polsce od czasów przejęcia władzy przez PiS. Nie ukrywa przy tym, że zdecydowanie bliżej jej do obozu opozycji. Kilka miesięcy temu miała nawet kandydować do Senatu z list Koalicji Obywatelskiej. Jednak ostatecznie musiała odłożyć plany kariery politycznej na bok, ponieważ nie udało jej się zebrać podpisów.

Pisarka nie zrezygnowała jednak z recenzowania rządzących. W piątek, tuż po świętach Bożego Narodzenia, zamieściła w sieci wpis, w którym odnosi się do wysokiego poparcia obecnego prezydenta Andrzeja Dudy.

„60% Polaków chce głosować na Dudę. Oto maluje się obraz Polski 2020. W Pałacu Prezydenckim nieodpowiedzialny człowiek, w Filharmonii pan Zenek w Sejmie większość to cyniczni, chciwi stanowisk i kasy poslowie…W rządzie podobnie…” – napisała Nurowska (pisownia oryginalna).

„Nie chcę Cię Takiej Polsko! Już wolalam Cię pod protektoratem Rosji…byliśmy wszyscy raczej niebogaci materialnie, ale za to duchowo. Czytaliśmy Gombrowicza, wiersze Barańczaka, do teatru chodziliśmy na”Dziady”…Kościół był dla nas wsparciem, Nie chcę Cię takej Polsko” – dodała.

Wpis pisarki natychmiast zauważyli dziennikarze i politycy. „O, Maria Nurowska stwierdza, że wolała Polskę pod „protektoratem Rosji”, niż obecną, bo byliśmy bardziej bogaci duchowo. No cóż” – napisał Karol Gac.

Odczepcie od Nurowskiej. Raz powiedziała prawdę i od razu oburzenie. A ona naprawdę wolałaby żyć pod rosyjskim zaborem. Albo niemieckim. Albo jakimkolwiek. Byle nie z tymi Polakami co biorą 500+ i nie głosują na Tuska.

Dobrze, że jest taka Nurowska, co mówi szczerze co oni myślą