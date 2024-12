Marianna Schreiber opublikowała w mediach społecznościowych nagranie ze swojej konfrontacji z działaczami Ostatniego Pokolenia. Ponownie zablokowali oni ulicę Czerniakowską w Warszawie w kierunku centrum.

Aktywiści grupy Ostatnie Pokolenie nadal prowadzą protesty, blokując ulice w Warszawie. Kilka dni temu zablokowali tunel na Wisłostradzie. W niedzielę ponownie pojawili się w stolicy.

Tym razem swój protest zorganizowali na ulicy Czerniakowskiej na wysokości Bartyckiej. Zablokowali ruch w kierunku centrum. Kilka osób siedziało na jezdni, jednak po interwencji policjantów przenieśli się na bok drogi.

Jak się okazuje w tym kierunku jechała Marianna Schreiber, która postanowiła skonfrontować się z aktywistami. „To są po prostu terroryści. Macie krew na rękach. Ludzie nie mogą zawieźć dzieci do szpitala, bo wymyślacie jakieś bzdury” – denerwowała się.

„Gdyby rządził ktoś inny, w życiu nie pozwoliłby na to, co robicie. Polska jest całkowicie z kartonu. Warszawa totalna tragedia. Tu się urodziłam, nigdy nie było takiego syfu jak teraz. Przez takich ludzi giną małe dzieci, które nie dojadą do szpitala” – mówiła Schreiber.

W końcu spotkałam terrorystów z ostatnie pokolenie na Gagarina, przez których giną ludzie. pic.twitter.com/Kgem9KjU7d — Marianna Schreiber (@MSchreiberM) December 8, 2024

Źr. o2.pl