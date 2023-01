Mariusz Ochociński to aktor, który występuje w serialu „Na Wspólnej”. Często bywa mylony z Wojciechem Szczęsnym, ponieważ jest podobny do piłkarza. Niedawno ujawnił ciekawą sytuację związaną z tym faktem.

Mariusz Ochociński to dość znany aktor serialowy. Widzowie kojarzą go przede wszystkim z „Na Wspólnej”, ale również np. z „M jak Miłość”. Aktor występował także w serialu „Pakt”. Zdarza mu się także zagrać w filmie oraz regularnie na deskach teatru.

Ciekawostką związaną z Ochocińskim jest fakt, iż artysta jest podobny do… Wojciecha Szczęsnego. Aktor bywa mylony z golkiperem Juventusu Turyn i reprezentacji Polski. W przeszłości, co przyznaje sam zainteresowany, zdarzało się to zresztą dość często.

Ochociński, w rozmowie z serwisem plotek.pl, przyznał, że w przeszłości doszło w związku z tym do ciekawej i zabawnej sytuacji. Aktor ujawnił, o co poproszono go na ulicy.

Mariusz Ochociński to „sobowtór Szczęsnego”. Zabawna sytuacja z udziałem aktora

– Zdarzało się na przestrzeni wielu mistrzostw świata czy Europy, żeby ludzie komentowali grę Wojtka. Szczególnie te momenty, które mu nie wyszły – opowiada aktor w rozmowie z serwisem plotek.pl.

To jednak nie koniec. Okazuje się, że w przeszłości, podczas rozgrywanego w Polsce Euro 2012, Ochociński został poproszony o autograf właśnie jako Wojciech Szczęsny. – Najwięcej ulicznych zaczepek miałem podczas Euro 2012, które rozgrywane było w m.in. Polsce. Wtedy nawet zdarzyło mi się dać autograf w imieniu naszego narodowego bramkarza – powiedział.

Podobieństwo aktora i piłkarza postanowili wykorzystać przedstawiciele ekipy „Na Wspólnej”. W przeszłości na Instagramie serialu opublikowane zostało porównanie sportowca i artysty.

