W tym roku Marsz Niepodległości przyjmie zupełnie nową formułę. Wobec gwałtownych wzrostów zakażeń koronawirusem, organizatorzy demonstracji postanowili, aby w tym roku uczestnicy przyjechali na miejsce zbiórki własnymi samochodami lub motocyklami.

Zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób został wprowadzony jeszcze w październiku, w reakcji na gwałtowny wzrost wykrywanych przypadków koronawirusa w Polsce. Obostrzenia funkcjonują do tej pory, a wszelkie manifestacje są zakazane. Choć tzw. strajk kobiet odbywał się tłumnie w wielu miastach, to Marsz Niepodległości napotkał problemy w Warszawie. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski wydał zakaz, który podtrzymał sąd pierwszej instancji.

O tym, że organizatorzy rozważają inny wariant tegorocznej manifestacji jeszcze w niedzielę informował dziennikarz Wojciech Wybranowski. Okazuje się, że jego informacje znalazły potwierdzenie. W oficjalnym stanowisku Stowarzyszenia Marsz Niepodległości zaprezentowano decyzję o zmianie charakteru tegorocznego zgromadzenia.

Marsz Niepodległości w nowej formule

W treści oświadczenia organizatorzy pomimo zakazu Trzaskowskiego zapraszają wszystkich na Marsz Niepodległości do Warszawy. „W tym roku, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczestników, a przede wszystkim weteranów, którzy co roku nam towarzyszyli, zdecydowaliśmy się zmienić formułę naszego wydarzenia.” – czytamy w treści oświadczenia.

Zarząd Stowarzyszenia Marsz Niepodległości poinformował o zmianie formuły tegorocznego zgromadzenia. „11 listopada zapraszamy wszystkich Polaków do tego, aby przyjechać do Warszawy na rondo Romana Dmowskiego samochodami i motocyklami. Widzimy się jak co roku o godz. 14:00. Zachęcamy do oflagowania i przyozdobienia pojazdów barwami narodowymi.” – informują organizatorzy.

„Pomimo krytycznej oceny podejmowanych działań w zakresie zwalczania COVID-19 i wynikających z tego negatywnych reperkusji dla wszystkich Polaków naszym zdaniem patriotyzm to w dużej mierze odpowiedzialność za drugiego człowieka i własną wspólnotę. Odcinamy się od próby destabilizacji i anarchizacji życia politycznego i społecznego państwa, które w ostatnich tygodniach były podejmowane przez środowiska lewicowe i liberalne.” – podsumowano w treści oświadczenia.

