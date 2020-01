Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy. Stwierdził, że chciałby przyjść do Pałacu Prezydenckiego, by porozmawiać na temat ustaw sądowych.

Kolejne zmiany w sądownictwie wywołują ogromne kontrowersje. W ostatnim czasie szczególnie głośno było o tzw. dyscyplinowaniu sędziów. W sobotę ulicami Warszawy przeszedł „Marsz Tysiąca Tóg”, w którym protestowano właśnie przeciwko nowym przepisom.

Ustawa obecnie znajduje się w Senacie. Z racji, że w Izbie Wyższej przewagę ma opozycja to można przypuszczać, że odrzuci przepisy. Ustawa wróci jednak do Sejmu, gdzie z kolei PiS może ją ponownie przegłosować i wtedy trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Wygląda na to, że właśnie w prezydencie opozycja widzi nadzieję na odrzucenie ustawy. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zwrócił się do Andrzeja Dudy w tej sprawie. „Szanowny Panie Prezydencie! Ustawy sądowe są w Senacie ale na koniec trafią do Pana. Chętnie bym przyszedł do Pałacu aby w gronie ekspertów obu stron podyskutować o kontrowersyjnych zapisach po to, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązanie dla obywateli. Jestem do dyspozycji” – napisał na Twitterze.

