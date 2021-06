Kilka tygodni temu marszałek województwa zachodniopomorskiego uczestniczył w kolizji drogowej. W sieci pojawiło się nagranie z wideorejestratora umieszczonego w ciężarówce, która również uczestniczyła w zdarzeniu. Na nagraniu widać dziwne zachowanie kierowcy pojazdu osobowego.

Kolizja miała miejsce na drodze S3 w Kliniskach Wielkich w woj. zachodniopomorskim. Na opublikowanym w sieci nagraniu widzimy przebieg zdarzenia. Wszystko zaczęło się od tego, że tir wyprzedzał drugiego tira blokując dwa pasy drogi ekspresowej.

Gdy kierowca ciężarówki wrócił już na prawy pas, wyprzedziło go auto osobowe, które zaczęło hamować zmuszając kierowcę tira do zatrzymania się. W pewnym momencie doszło do stłuczki pomiędzy dwoma pojazdami. Wtedy okazało się, że za kierownicą osobówki siedzi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, związany z Platformą Obywatelską.

Widzę że Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz postanowił pobawić się w szeryfa na drodze. Serdeczne gratulacje! Czas na badania, a nie na kierowanie jakimkolwiek pojazdem. https://t.co/lRxYUtscz7 pic.twitter.com/iJoORXAcpP — Błażej Papiernik (@BlazejPapiernik) June 30, 2021

Marszałek wyjaśnia

Po tym jak nagranie obiegło sieć, marszałek wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Na swoim profilu w mediach społecznościowych przekonuje, że sprawą zajmuje się policja i on również oczekuje na efekty ustaleń.

„Nie byłem jeszcze proszony o złożenie wyjaśnień, ale jestem gotów do przedstawienia wszystkich okoliczności tego incydentu. Zapewniam, że manewr, który wykonałem, nie był świadomym i celowym działaniem” – przekonuje marszałek.

„Jest mi przykro, że doszło do takiej sytuacji. Nie chciałbym jednak, aby na podstawie nagrania, które nie pokazuje całości zdarzenia, wyciągać pochopne wnioski” – podkreślił Geblewicz. „Cieszę się, że nikomu nic się nie stało i że obyło się bez strat materialnych” – dodał marszałek.

Źr. Polsat News; facebook