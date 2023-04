Marta Kaczyńska opublikowała ważny komunikat – poinformował portal o2.pl. Choć córa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony śp. Marii nie zabiera głosu w sprawach politycznych, to jednak w tym przypadku zrobiła wyjątek. O co chodzi?

W sobotę, 15 kwietnia, na profilu Marty Kaczyńskiej na Facebooku pojawił się wpis dotyczący ostatnio głośnego politycznie tematu – transportu zboża z terytorium Ukrainy.

Kaczyńska, która stroni od poruszania się w tej sferze, tym razem udostępniła artykuł portalu niezalezna.pl. Tekst dotyczy publicznej deklaracji, którą złożył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, w sobotę miejscowość Łyse koło Ostrołęki.

Lider PiS zapowiedział, że podjęty zostanie powszechny skup zboża zalegającego w magazynach za dopłatą. W tym kontekście podkreślił, iż cena minimalna będzie wynosiła co najmniej 1400 złotych. -To zapewnia, że rolnicy nie będą na tym tracić – zaznaczył.

– Wiedząc, że to jest w interesie polskiej wsi, interesie Polski oraz interesie Ukrainy – bo nie jest w interesie naszych przyjaciół, żeby Polska pogrążała się w kryzysie (…) – rząd podjął postanowienie o rozporządzeniu, które zakazuje przywożenia do Polski zboża, ale także dziesiątki innych rodzajów żywności (z Ukrainy-przyp. red.) – podkreślił prezes PiS.

Nigdy nie zostawimy rolników bez pomocy. Dlatego mamy konkrety #dlaPolskiejWsi:

✅ Dopłaty do pszenicy – tona nie mniej niż 1400zł

✅ dopłaty do nawozów,

✅ podniesione dopłaty do paliwa rolniczego

✅ zakaz wwozu zboża z Ukrainy do Polski. #PolskaWieś #PolskaWieśToPrzyszłość pic.twitter.com/wZjm3eMcW6