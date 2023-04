Dawid Kubacki poinformował, że jego żona Marta wyszła ze szpitala. Komentarz małżeństwu przesłał jeden z największych rywali naszego skoczka, Halvor Egner Granerud.

– Wróciliśmy dzisiaj do domu i śmiało mogę powiedzieć, że to cud dokonany rękami lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów – napisał w piątek14 kwietnia Dawid Kubacki na swoim profilu społecznościowym.

– Dziękuję za każdą Waszą modlitwę, dobrą myśl, słowo otuchy. Nadal będą nam potrzebne, bo Marta zaczyna intensywną rehabilitację, a ja będę uczył się nowej rzeczywistości. Dziękujemy całej załodze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jesteście teamem na miarę zwycięstwa w Pucharze Narodów! – dodał zawodnik reprezentacji Polski w skokach narciarskich.

Marta Kubacka trafiła do szpitala, w związku z problemami kardiologicznymi. Ta informacja była szokiem dla wszystkich. Zwłaszcza, że w pierwszych dniach jej mąż podkreślał, iż stan kobiety jest na tyle ciężki, że lekarze walczą o jej życie.

Marta Kubacka wyszła ze szpitala. Komentarz od Graneruda to prawdziwa klasa

Przez cały czas trwania problemów zdrowotnych Marty Kubackiej skoczek mógł liczyć na wsparcie. Co ciekawe, nie tylko najbliższych, ale także osób postronnych oraz swoich kolegów i rywali ze skoczni narciarskiej.

Wśród tych ostatnich był m.in. Halvor Egner Granerud, który rywalizował z Polakiem podczas minionego sezonu o tytuł najlepszego zawodnika Pucharu Świata. Teraz, gdy Kubacka wyszła ze szpitala, Norweg wysłał małżeństwu piękny komentarz. – Wspaniałe wieści. Życzę wam udanej podróży do domu i powodzenia w przyszłości – napisał skoczek.

Tego samego dnia udzielił natomiast wywiadu dla norweskich mediów, w którym opisał swoje uczucia, gdy dowiedział się o chorobie żony swojego rywala. – Kiedy dzieją się takie rzeczy, sport staje się zupełnie nieistotny. To był niekomfortowy czas. Przerażające, gdy zdrowi ludzie, plus-minus trzydziestoletni, nagle trafiają do szpitala. To nie w porządku – powiedział Granerud.

