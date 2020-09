Matka Viki Gabor, Ewelina, wydała oświadczenie w sprawie ostatnich wydarzeń. Dziewczyna i jej rodzice zostali napadnięci przez pijanych mężczyzn. Obaj zostali już zatrzymani przez policję.

Do całego zdarzenia doszło 11 września przed jednym ze sklepów na warszawskim Mokotowie. Do środka wszedł ojciec wokalistki, a ona sama wraz z matką czekały na zewnątrz. Wówczas podeszli do nich dwaj mężczyźni – 17-letni Kamil T. oraz 18-letni Dominik P. Kazali kobietom „oddać pieniądze”, mieli również używać wulgaryzmów.

Gdy ze sklepu wyszedł ojciec Viki Gabor i zwrócił agresorom uwagę, ci powalili go na ziemię i zaczęli kopać. Do akcji wkroczył ochroniarz, który wezwał policję. Mężczyźni zdążyli uciec, jednak po chwili zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy. Obaj byli pod wpływem alkoholu. Na szczęście ojciec wokalistki nie wymagał hospitalizacji.

Matka Viki Gabor wydała oświadczenie

Teraz oświadczenie w całej sprawie wydała matka wokalistki, Ewelina. „Kochani, fakt jest taki, że zdarzenie z 11.09.2020 naprawdę miało miejsce. Jest to dla nas bardzo smutne, że w czasach, w których żyjemy, nie możemy czuć się bezpieczni. Na całe szczęście mój mąż (tata Viki) czuje się dobrze, choć odniósł kilka poważnych obrażeń – dziękujemy za troskę” – czytamy w w oświadczeniu opublikowanym przez Onet.

Matka Viki Gabor podziękowała też za pomoc. „Z tego miejsca przede wszystkim chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy udzielili nam tego dnia pomocy: ochroniarzowi, który zareagował na tę sytuację, policji za szybką interwencję i uchwycenie sprawców, dziękujemy medykom i przechodniom, którzy nie przeszli obojętnie i udzielili wsparcia w schwytaniu sprawców. (…) Mamy nadzieję, że sprawcy poniosą odpowiednią karę i że to będzie dla nich nauczka na całe życie. Bardzo prosimy o uszanowanie prywatności naszej rodziny i zaprzestanie kontaktowania się celem uzyskania komentarza” – czytamy.

