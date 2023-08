Nagranie, na którym Mariusz Max-Kolonko zagroził publicznie prezydentowi Andrzejowi Dudzie wywołało falę oburzenia. – To jest gest humanitarny z mojej strony, dlatego że jeżeli ty trafisz do naszych ludzi z Biura Szeryfa Narodu, no to ty będziesz umierał długo – słychać na nagraniu byłego prezentera na MaxTVGO.com. Jest reakcja na materiał…

W jednym z nagrań Max-Kolonko nawiązał do wstrząsającego zdarzenia w Legnicy. Na miejscu doszło do wypadku, w którym pijany Ukrainiec uciekający przed policją stracił panowanie nad samochodem i uderzył w 21-latkę. Kobieta zginęła na miejscu.

Były wieloletni prezenter TVP w Stanach Zjednoczonych odnosząc się do zdarzenia uderzył w obecne władze Polski. – Obywatel Duda będzie pojmany, gdziekolwiek będziesz, i przekazany wagnerowcom, wydalony z kraju – słyszymy na nagraniu.

– Ty nie jesteś Polakiem, będziesz przekazany wagnerowcom. To jest gest humanitarny z mojej strony, dlatego że jeżeli ty trafisz do naszych ludzi z Biura Szeryfa Narodu, no to ty będziesz umierał długo. Ja ci to mówię – zapewnił.

Następnie podkreślił, że nie obawia się konsekwencji swoich słów. – Jeżeli ktoś będzie mówił, że to są groźby karalne – mam to w du… co to będzie. Mówię, co będzie. Mówię, co zrobię z tobą Duda. Ja cię zapierdo… po prostu, rozumiesz? – mówił podniesionym głosem.

W związku z materiałem zareagował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. – Skrajnie prawicowy bloger Mariusz Kolonko pseudonim „Max” nawołuje publicznie do zamordowania Prezydenta RP Andrzeja Dudy – podkreślił.

– Składamy do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania ekstradycyjnego w jego sprawie – dodał.

Takie są efekty i aberracje pro rosyjskiej szurii i odklejenia się mózgu.

(Usuwany masowo fragment wypowiedzi antyukraińskiego wariata Kolonko) pic.twitter.com/w9eOXRtxEp — 𝕂𝕣𝕪𝕥𝕪𝕔𝕫𝕟𝕚𝕜 (@Krytycznik) July 31, 2023