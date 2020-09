Robert Mazurek przerwał piątkowy wywiad z posłem Lewicy Krzysztofem Gawkowskim. Powodem były stwierdzenia porównujące sytuację osób LGBT w Polsce z sytuacją Żydów przed wybuchem II wojny światowej.

Krzysztof Gawkowski był w piątek gościem porannej rozmowy Roberta Mazurka na antenie RMF FM. Dziennikarz pytał posła między innymi o słowa Roberta Biedronia. W rozmowie z agencją Reuters porównał on sytuację osób LGBT w Polsce do sytuacji Żydów przed wybuchem II wojny światowej. „Prezydent RP dehumanizował osoby GBT i nazywa je „nie-ludźmi”. Pamiętam ze szkolnych podręczników, że przed II wojną Żydzi byli odczłowieczani, nazywani „nie-ludźmi” i przypomina mi to tamte czasy” – mówił.

Poseł Lewicy zgodził się ze słowami Roberta Biedronia. „Dzieją się w Polsce rzeczy, które usprawiedliwiają mówienie, że ludzi, którzy są gejami i lesbijkami, są odczłowieczani. Dlatego, że mieszkają w miastach czy miasteczkach, które wprowadzają karty przeciw LGBT, pojęcie jakiejś ideologii LGBT. Mówi to pan prezydent, pan premier Kaczyński” – powiedział.

Mazurek przerywa wywiad z posłem Lewicy

Robert Mazurek nie krył oburzenia takim porównaniem, które nazwał „czymś horrendalnym, wręcz obrzydliwym”. „Czy pana zdaniem teraz wyrzuca się gejów z mieszkań? Pali się książki na ulicach? Wtrąca się gejów do obozów koncentracyjnych? Tworzy się getta?” – pytał.

Gawkowski nie zamierzał jednak odpuszczać. „Rozpoczyna się w Polsce proces, który w prosty sposób ma prowadzić do odczłowieczenia kogoś, kto ma inną tożsamość płciową” – powiedział.

Tego Robert Mazurek nie mógł już wytrzymać. W pewnym momencie podziękował posłowi za rozmowę. „Są pewne granice i uważam, że te granice przez Roberta Biedronia, ale również przez pana, jeśli pan to usprawiedliwia, zostały przekroczone. (…) Powiem panu tak. Moim serdecznym przyjacielem jest Szewach Weiss. Niech pan pójdzie do Szewacha i mu powie, że geje są prześladowani jak Żydzi i to wszystko prowadzi do takiej sytuacji. Ja panu bardzo dziękuję za rozmowę” – zakończył.

Całą sytuację można zobaczyć poniżej.

Czytaj także: Neumann nie wierzy w kryzys Zjednoczonej Prawicy? „Dopóki tego nie ma to jest tylko teatr”

Źr.: RMF FM, YouTube/Fakty RMF FM