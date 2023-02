McDonald’s testuje nowe rozwiązanie w przypadku jednego ze swoich produktów. Jak zareagują na to klienci popularnej restauracji?

Od pewnego czasu kupując napoje w restauracji McDonald’s musimy liczyć się z tym, że słomka, za pomocą której będziemy je spożywać, została wykonana z papieru. To oczywiście jedno z działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, które podjęła popularna korporacja.

Okazuje się jednak, że sieć restauracji testuje obecnie nowe rozwiązanie. Ma być ono kontynuacją zainicjowanych wcześniej działań. Co ciekawe, podobnie jak w przypadku słomek, również dotyczy napojów.

Informuje o tym CNN. Stacja podaje, że na ten moment rozwiązanie zostało wprowadzone w życie w kilku restauracjach na terenie Stanów Zjednoczonych. Jest jednak wysoce możliwe, iż już niebawem zostanie zastosowane także w innych obiektach na całym świecie.

Okazuje się, że w kilku restauracjach w Stanach Zjednoczonych McDonald’s testuje nowe kubki. W ich przypadku słomki wcale nie będą potrzebne, ponieważ do picia służyć nam będą pokrywki. Jest to ten sam mechanizm, co w przypadku kubków na kawę. Pokrywa posiada bowiem specjalny „dziubek”, za pomocą którego będziemy mogli schłodzić się np. Coca-Colą.

Głos w tej sprawie, w rozmowie z CNN, zabrał rzecznik sieci popularnych barów szybkiej obsługi. – Te pokrywki pomagają zoptymalizować nasze opakowania i wyeliminować użycie małych plastików, to tylko jeden z wielu rozwiązań, które sprawdzamy w ramach naszego stałego globalnego zaangażowania w zmniejszanie ilości odpadów – powiedział.

Na ten moment nie ma informacji, by testy dotyczące nowych kubków na napoje miały być kontynuowane poza Stanami Zjednoczonymi. McDonald’s Polska nie wystosowało żadnego komunikatu w tej sprawie.

W sieci znajdziemy rozmaite reakcje klientów restauracji na nowe, testowane w Stanach Zjednoczonych kubki. Niektórzy z nich publikują zdjęcia, z których wynika, iż obsługa restauracji nadal dołącza do kubków… słomki, choć nie powinna tego robić.

Hey @McDonalds, what’s the point of switching to “strawless lids” if you still give out straws? Trying to feel better about yourself being a woke cuck? Bring back the regular lids. pic.twitter.com/HTmDzIOmoS