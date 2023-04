Do szokujących scen doszło podczas meczu Ekstraklasy: Cracovia – Radomiak Radom. W trakcie spotkania jeden z piłkarzy doznał ciężkiej kontuzji. Kiedy leżał na murawie ze złamaną nogą dostał… czerwoną kartkę.

To miał być zacięty, sportowy mecz… Cracovia i Radomiak to drużyny plasujące się w połowie tabeli PKO Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się stosunkowo łatwym zwycięstwem gospodarzy 3:0 (1:0). Jednak o wiele więcej, niż o sportowej rywalizacji, mówi się o zdarzeniu z drugiej połowy meczu.

W 76. minucie spotkania doszło do ostrego starcia pomocnika Radomiaka Francisco Ramosa z Takuto Oshimą. Portugalczyk za mocno wypuścił sobie piłkę. Próbując ją odzyskać z całym impetem uderzył w nogę Japończyka. Po chwili Ramos padł na murawę z grymasem potwornego bólu na twarzy. Jego noga złamała się, jak zapałka.

Na boisko wbiegły służby medyczne. Kibice widzieli, jak Ramos opuszcza murawę wieziony kartką pogotowia.

Tymczasem sędzia Wojciech Myć w pierwszej chwili… ukarał uderzonego Japończyka. Na szczęście interweniował system VAR. Na powtórce widać dokładnie, że to Portugalczyk uderzył w nogi Oshimy i choć to Ramos złamał sobie nogę w tym starciu, o winie japońskiego piłkarza nie może być mowy. Sędzia cofnął decyzję.

Hahah co się dzieje w Krakowie, Oshima dostaje czerwoną kartkę a to on był faulowany.

CYRK 🤡🤡🤡#CRARAD