Sławomir Mentzen rozczarowany poziomem debaty publicznej w Polsce. Polityk Konfederacji zwrócił uwagę, że media koncentrują swoją uwagę na awarii w oczyszczalni „Czajka”, podczas gdy jest szereg ważniejszych tematów godnych uwagi. „To bardzo ważne sprawy, a polscy politycy się tym w ogóle nie interesują, bo interesują się kupą w Wiśle” – narzeka.

Sławomir Mentzen gościł na antenie Polsat News. Polityk po dyskusji w programie zamieścił krótkie nagranie na kanale KonfederacjaTV, dzieląc się refleksją na temat stanu debaty publicznej w Polsce. – Znowu pojawił się temat o „Czajce”, ponieważ jak co roku w sierpniu kupa wybija w Warszawie i zalewa resztę Polski – przyznał na wstępie.

Mentzen przekonuje, że istnieje szereg tematów istotniejszych, niż awaria w Warszawie. Wśród nich wymienił m.in. narastający spór na linii Chiny-USA. – Być może dojdzie do eskalacji obecnej wojny finansowej, która staje się tzw. wojną gorącą – stwierdził.

Przedstawiciel Konfederacji: Dzieją się rzeczy wielkie, o których kiedyś będziemy czytać w podręcznikach do historii…

Polityk przypomniał również o światowym kryzysie finansowym. – W Polsce PKB spadło o ponad 8 proc. Mamy ponad bilion złotych długu. Niedługo zderzymy się z tym progiem konstytucyjnym 60 proc. W Hiszpanii PKB spadło o ponad 20 proc. W Stanach Zjednoczonych płoną ulice. Różni ludzie dewastują miasta, domagają się jakiejś rewolucji komunistycznej – stwierdził.

– Dzieją się rzeczy wielkie, o których kiedyś będziemy czytać w podręcznikach do historii. I niestety w tych podręcznikach my, czyli ci ludzie z telewizji, będą przedstawiani jako pajace, którzy – kiedy to wszystko się dzieje – rozmawiają o kupie w Wiśle. To jest po prostu skandal – ubolewa polityk.

Mentzen bezlitosny dla polityków: „Interesują się kupą w Wiśle, ewentualnie facetem, który myśli, że jest kobietą, a jego dziewczyna myśli, że jest lesbijką”

W dalszej części nagrania polityk odniósł się do skomplikowanej sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. Z jednej strony zauważa kryzys na Białorusi, z drugiej przypomina głośny wywiad byłego szefa MSZ Jacka Czaputowicza, który zauważył, że jego następca i wiceministrowie nie mają żadnego doświadczenia w dyplomacji.

– Polscy politycy się tym w ogóle nie interesują, bo interesują się kupą w Wiśle, ewentualnie facetem, który myśli, że jest kobietą, a jego dziewczyna myśli, że jest lesbijką – oświadczył.

Mentzen przypomina o ryzyku związanym z początkiem roku szkolnego i koronawirusem. – Jeżeli przyjmiemy taką wykładnię, że zawsze kiedy jedno dziecko dostanie koronawirusa, to cała klasa z rodzicami, z nauczycielami idzie na kwarantannę, no to polski system edukacji potrwa może tydzień, dwa, albo trzy i nagle wszyscy pójdziemy na kwarantannę – dodał.

Źródło: YouTube/ KonfederacjaTV