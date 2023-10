Sławomir Mentzen opublikował obszerny wpis, w którym poinformował, że Janusz Korwin-Mikke nie wystartuje w kolejnych wyborach z list Konfederacji. Z wpisu jednego z liderów Konfederacji wynika, że to element rozliczeń po ostatnich wyborach parlamentarnych.

„Na dzisiejszej Radzie Krajowej Nowej Nadziei, po całodniowej dyskusji, poinformowałem Janusza Korwin-Mikkego, że nie będzie kandydował z list Konfederacji w kolejnych wyborach” – rozpoczął swój wpis Sławomir Mentzen.

Dalej Mentzen chwalił dorobek Korwin-Mikkego, przyznając, że dzięki niemu on sam znalazł się w polityce. „Korwin-Mikke jest legendą, człowiekiem absolutnie wybitnym, który dla przyszłych pokoleń będzie ojcem idei wolnościowej w Polsce. Z olbrzymim bólem serca muszę jednak stwierdzić, że obecnie jego działalność tej idei nie pomaga” – pisze dalej.

„Mówiłem mu wielokrotnie, że swoimi wypowiedziami szkodzi już przede wszystkim sobie. Ośmiesza swoją legendę, niszczy swój pomnik. Powinien być takim, jakim widzieliśmy go na czerwcowej konwencji Konfederacji. Stary weteran, ojciec duchowy, latarnia morska, pokazująca kierunek i pilnująca, żebyśmy nie zeszli z właściwej drogi. Niestety wybrał inaczej. Wielokrotnie prosiłem go o opamiętanie. Niestety nic to nie dało” – kontynuuje Mentzen.

Polityk przyznał, że wypowiedzi Korwin-Mikkego to nie jedyne błędy, które przyczyniły się do słabszego wyniku wyborczego. „W tym jednak przypadku nabrałem pewności, że Korwin-Mikke nie tylko nie wyciągnie żadnych wniosków, co jeszcze będzie uważał, że nam jego aktywność pomaga” – wyjaśnił.

„Biorę za tę decyzję odpowiedzialność. Proszę o nieatakowanie w tej sprawie nikogo poza mną. Historia oceni, czy miałem rację. Decyzja jest bardzo ryzykowna i nie wiem jeszcze, jakie będzie miała konsekwencje. Jestem gotowy ponieść każdą odpowiedzialność” – pisze Mentzen.

