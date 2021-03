Angela Merkel w czwartek wystąpiła w Bundestagu, gdzie mówiła o minionym roku walki z pandemią koronawirusa. Niemiecka kanclerz zapewniła, że gdyby nie mutacja wirusa, to lockdown przyniósłby oczekiwane skutki. Przyznała, że pandemia potrwa jeszcze „kilka miesięcy”, ale zapewniła, że „widać już światełko w tunelu”.

Merkel przyznała, że pojawienie się mutacji koronawirusa nie było do przewidzenia. Dodała, że gdyby nie ten fakt, to lockdown przyniósłby oczekiwane skutki. Niemiecka kanclerz pozytywnie oceniła przyjętą z premierami krajów związkowych decyzję o luzowaniu obostrzeń w zależności od sytuacji epidemicznej. „Błędem byłoby narzucanie takich samych środków wszystkim regionom” – mówiła.

Szefowa niemieckiego rządu podziękowała osobom walczącym z pandemią na pierwszej linii. „Są miliony ludzi, którzy każdego dnia stawiają czoła tej pandemii” – mówiła Merkel. Pomimo trudnej sytuacji starała się zachować optymizm. „Potrwa to jeszcze kilka miesięcy, ale widać już światełko w tunelu. Pokonamy tę pandemię” – zapewniła. „Nie można nic osiągnąć, jeśli jest się negatywnie nastawionym do wszystkiego” – dodała.

Kanclerz Merkel przekonywała parlamentarzystów do zatwierdzenia Europejskiego Funduszu Odbudowy. Pozwoliłoby to Unii Europejskiej na jednorazowe zaciągnięcie 750 mld euro długu, z czego większość zostałaby przekazana w formie dotacji dla państw.

Merkel nie zaostrzy restrykcji

W środę media informowały, że Angela Merkel zdecydowała się odwołać swoją decyzję o obostrzeniach, jakie miały wejść w Niemczech w okresie Świąt Wielkanocnych. Niemieckie media informują, że kanclerz uznała tamtą decyzję za błąd i osobiście wzięła za nią odpowiedzialność.

O sprawie informują niemieckie media, według których Angela Merkel już na początku wideokonferencji z przywódcami landów przyznała się do błędu. „Biorę za to pełną odpowiedzialność – to był mój błąd!” – miała powiedzieć kanclerz. Po spotkaniu uczestnicy poinformowali, że kanclerz wycofała się z decyzji o wprowadzeniu ostrych obostrzeń na święta.

