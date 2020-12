Zmarł Michał Marusik.



Dobry człowiek. Polityk, który pełnił swe funkcje w duchu służby. Altruista z poświęceniem oddający swoje talenty dla narodowej wspólnoty.



Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei in saecula saeculorum. Requiescat in pace, Amen. pic.twitter.com/6KqotiPkkq