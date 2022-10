Dmitrij Miedwiediew nie odpuszcza sobie złośliwych komentarzy. Tym razem odniósł się do niedawnej wypowiedzi byłego szefa CIA Leona Panetty, który stwierdził, że Waszyngton powinien być gotowy do użycia wszelkich środków wojskowych przeciwko Rosji, w tym samolotów i pocisków manewrujących, by wesprzeć Ukrainę.

W odpowiedzi Miedwiediew zagroził arsenałem nuklearnym. „Z pewnością rozumie wystarczająco dobrze, jakie środki odwetowe są zawarte w rosyjskich siłach odstraszania nuklearnego. Dlaczego więc mówi takie bzdury?” – zastanawia się były prezydent Rosji. Zasugerował, że być może chodzi o wiek Panetty, który ma już 84 lata.

„Pentagon przekazał Ukrainie w tym roku broń wartą prawie 17 miliardów dolarów” – zauważył Miedwiediew. Przy okazji zakpił z Amerykanów zastanawiając się, czy z ich „ogromną znajomością geografii”, w ogóle wiedzą, gdzie jest Ukraina.

W dalszej części swojego wpisu Miedwiediew zwrócił się bezpośrednio do „podżegaczy wojennych w USA”, którzy wzywają do użycia wszelkich dostępnych środków, by wesprzeć Ukrainę. Były prezydent Rosji przekazał im, by nigdy nie zapomnieli o rosyjskim arsenale nuklearnym.

Od początku napaści na Ukrainę, Rosjanie regularnie wykorzystują pogróżki o rzekomej możliwości użycia broni nuklearnej. Eksperci szacują, że Rosjanie dysponują nawet 2 tys. ładunków z taktyczną bronią nuklearną.

