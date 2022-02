Dmitrij Miedwiediew, były rosyjski premier, jeden z bliskich współpracowników Władimira Putina, zareagował na decyzję Niemiec ws. Nord Stream 2. Polityk zamieścił ostry wpis na Twitterze.

W odpowiedzi na niedawne rosyjskie działania ws. Ukrainy, Niemcy zdecydowały o wstrzymaniu procesu certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. Miał on łączyć Niemcy i Rosję przez Morze Bałtyckie. Proces certyfikacji rozpoczął się w październiku ubiegłego roku, jeszcze za rządów kanclerz Angeli Merkel.

Teraz Kanclerz Olaf Scholz zwrócił się do federalnego Ministerstwa Gospodarki o podjęcie kroków administracyjnych wstrzymujących proces certyfikacji. – Bez tego certyfikatu Nord Stream 2 nie może zostać uruchomiony – powiedział. – Sytuacja zasadniczo się zmieniła – dodał, odnosząc się do ostatnich ruchów Rosji na Ukrainie. Ministerstwo Gospodarki ma w tym kontekście przeprowadzić „nową ocenę bezpieczeństwa dostaw”.

Głos ws. decyzji Niemiec zabrał były rosyjski premier Dmitrij Miedwiediew. Zamieścił on na Twitterze ostry wpis, w którym komentuje całą sytuację. Straszy też wysokimi cenami gazu.

Miedwiediew zamieścił na Twitterze wpis w języku angielskim, w którym odniósł się do wstrzymania procesu certyfikacji Nord Stream 2. Jego zdaniem na tym ruchu ucierpią wyłącznie Europejczycy, którzy już niebawem zapłacą wysoką cenę za gaz.

– Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zarządził wstrzymanie certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. Dobrze. Witamy w nowym, wspaniałym świecie, w którym Europejczycy już niedługo zapłacą 2000 euro za 1000 metrów sześciennych gazu ziemnego – napisał na swoim profilu społecznościowym bliski współpracownik Władimira Putina.

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas!