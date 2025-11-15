Wstrząsające doniesienia z Ukrainy ujawniają skalę problemu z nielegalnym przekraczaniem granicy. Według śledczych, grupa strażników granicznych mogła ułatwić wyjazd ponad 120 mężczyznom w wieku poborowym, którzy chcieli uniknąć służby wojskowej w czasie wojny.

Prokuratura Specjalna ds. Obrony Regionu Zachodniego na Ukrainie prowadzi intensywne dochodzenie w sprawie pięciu funkcjonariuszy z wołyńskiego oddziału straży granicznej. Z ustaleń wynika, że w okresie od października 2023 roku do stycznia 2024 roku ci żołnierze mieli świadomie ignorować procedury kontroli dokumentów, umożliwiając mężczyznom zdolnym do służby wojskowej opuszczenie kraju. W efekcie, osoby te mogły nielegalnie przedostać się do Polski, unikając tym samym mobilizacji wojskowej w warunkach stanu wojennego.

Śledczy podkreślają, że takie działania nie tylko naruszały podstawowe zasady służby granicznej, ale także mogły mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy. Mężczyźni w wieku poborowym, którzy uciekali, robili to w kontekście trwającego konfliktu zbrojnego, co dodatkowo komplikuje sytuację. Prokuratura wskazuje, że proceder mógł obejmować ułatwianie transportu osób przez granicę państwową, co jest surowo karane zgodnie z ukraińskim kodeksem karnym.

Zarzuty i wnioski o areszt. Co grozi zamieszanym?

Pięciu podejrzanym funkcjonariuszom przedstawiono formalne zarzuty. Dotyczą one m.in. nadużycia stanowiska służbowego w celu ułatwienia nielegalnego przekraczania granicy oraz łamania regulaminu straży granicznej w warunkach stanu wojennego. Prokuratura wnioskowała o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztu, argumentując, że istnieje ryzyko matactwa lub dalszego utrudniania śledztwa.

Obecnie trwa weryfikacja tożsamości innych potencjalnych uczestników afery. Śledczy sprawdzają, czy w proceder zaangażowane były dodatkowe osoby, które mogły czerpać korzyści finansowe z zaniechania obowiązków służbowych.

Źródło: Polsat News