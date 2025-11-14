W obliczu narastających problemów w systemie ochrony zdrowia, prezydent Karol Nawrocki zapowiada zwołanie Rady Gabinetowej. Tematem spotkania ma być analiza dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia, w tym rosnące zadłużenie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i doniesienia o odmowach leczenia pacjentów.

Według informacji z kręgów prezydenckich, Rada Gabinetowa zostanie zwołana w najbliższych dniach, aby omówić pilne kwestie związane z ochroną zdrowia. Prezydent Nawrocki podkreśla, że sytuacja jest „dramatyczna”, wskazując na poważne problemy finansowe NFZ. Wśród kluczowych zagadnień wymienia się zaległości płatnicze wobec placówek medycznych, które sięgają setek milionów złotych. Na przykład, w województwie lubelskim NFZ zalega około 350 milionów złotych z tytułu nadwykonań, co bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie szpitali i dostępność świadczeń dla pacjentów.

Konferencje przed szpitalami

Partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) aktywnie wspiera narrację o kryzysie w służbie zdrowia, organizując serię konferencji prasowych przed wybranymi placówkami medycznymi. Politycy PiS, w tym wiceprezes partii Przemysław Czarnek, podkreślają, że problemy te wynikają z zaniedbań obecnego rządu. Konferencje odbyły się m.in. w Rzeszowie, Lublinie, Koszalinie i Kaliszu, gdzie apelowano o natychmiastowe działania w celu ratowania systemu zdrowotnego.

Czarnek zaznaczył – NFZ wszystkim placówkom prowadzonym przez samorządy województwa lubelskiego zalega dzisiaj około 350 mln zł z tytułu nadwykonań. Te działania PiS interpretowane są jako przygotowanie do szerszej konfrontacji politycznej z obozem władzy, zwłaszcza przed końcem 2025 roku.

Rząd zaprzecza

Z drugiej strony, premier Donald Tusk stanowczo odpiera zarzuty, określając niektóre doniesienia jako „kłamstwa” i elementy gry politycznej. W odpowiedzi na wypowiedzi przedstawicieli NRL, Tusk stwierdził, że informacje o odsyłaniu pacjentów onkologicznych są fałszywe i zostały już sprostowane. – Nie są pacjenci onkologiczni odsyłani. To jest kłamstwo, prostowaliśmy te informacje – powiedział premier, dodając, że takie oskarżenia to „granie ludźmi ciężko chorymi”.

Przeczytaj również:

Źródło: Onet