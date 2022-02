Dlaczego uważamy płacących sportowców za coś oczywistego? Dorośli ludzie i beczą, bo im się coś nie udało – przekonuje Marek Migalski (pisownia oryginalna – red.). Wpis publicysty wywołał lawinę komentarzy w internecie.

Marek Migalski jest znany m.in. ze swojej działalności publicystycznej. Jego prowokacyjne opinie i wypowiedzi często wzniecają dyskusje w przestrzeni medialnej. Podobne skutki wywołał ostatni wpis.

„Dlaczego uważamy płacących sportowców za coś oczywistego? Dorośli ludzie i beczą, bo im się coś nie udało” – czytamy. „Wyobraźcie sobie polityka który przegrał wybory i ryczy przed kamerami. Albo biznesmena łkającego, bo mu interes nie wyszedł. Skąd to przyzwolenie na mazgajstwo?” – dodał autor.

M.in. z uwagi na odbywające się właśnie igrzyska olimpijskie wpis spotkał się z lawinową krytyką internatów. Zareagował nawet Marek Belka. „Mazgajstwo? Niektórzy wolą je uprawiać na Twitterze zamiast przed kamerami” – podsumował.

Komentarzy było jednak znacznie więcej. Internauci zwracają uwagę, że łzy nie powinny być traktowane, jako coś złego. „Idiotyczne założenie, że łzy to wstyd. Ktoś się bardzo starał, nie wyszło, więc płacze. Normalna rzecz” – czytamy w jednym z komentarzy.

Inny przekonują, że porażka na igrzyskach to często zaprzepaszczenie wielu lat ciężkich treningów. „Sportowiec przez 4 lata dzień w dzień pracuje na wynik olimpijski. To o jakieś 3 lata i 11 miesięcy więcej pracy niż polityk w t czasie” – czytamy.

Bo to ludzie z emocji i pasji a nie ulepieni z kłamstwa i cynizmu jak politycy czy biznesmeni 🤷olimpiada i wybory są co 4 lata ale politykiem można być do końca życia a czynnym sportowcem tylko chwilę. ,