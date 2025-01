Zaskakująca scena podczas spotkania w Kętrzynie. Młody uczestnik zadał pytanie Rafałowi Trzaskowskiemu. Prezydent Warszawy nie był zachwycony. W pewnym momencie poniosły go emocje. – Nie śmiej się, stary nie śmiej się – mówił.

Rafał Trzaskowski kontynuuje objazd Polski, aby spotykać się z mieszkańcami różnych regionów kraju. W ostatnim czasie gościł w Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie). Prezydent Warszawy miał okazję odpowiadać na pytania uczestników. Jeden zasięgnął rady kandydata KO ws. klimatu i środowiska.

– Jak wiemy, w Gietrzwałdzie powstać ma składowisko materiałów niebezpiecznych pod zdradzieckim szyldem centrum dystrybucyjnego, w którym to rocznie składowane będzie ok. 150 tys. ton odpadów niebezpiecznych. Jest to ogromne zagrożenie dla środowiska – podkreślił młody chłopak.

Uczestnik podkreślał, że takie obiekty mogła płonąć i są niebezpieczne. Następnie zadał pytanie Trzaskowskiemu. – Gdzie tutaj jesteście wy? Czy nie jest to przypadkiem hipokryzja? Jest pan znany ze swoich kompromitujących wypowiedzi o płonącej Ziemi, czy też z porozumienia C40, a jednak nie zrobił pan nic dla ochrony [wobec – red.] tej absurdalnej budowy molocha – zapytał.

Zadał pytanie Trzaskowskiemu. Takiej odpowiedzi się nie spodziewał

Trzaskowski zareagował szybko. – Poczekaj, poczekaj, nie, bardzo dobrze. Bo byłem ciekaw, dlaczego nie chcesz mi piątki przybić. Już wiem, bo po prostu się bardzo mocno nie zgadzasz z poglądami, ale ok – podkreślił prezydent Warszawy na wstępie.

– Przepraszam cię bardzo, od tego zacznę. Dla ciebie pogląd taki, że mamy zmiany klimatyczne, że płonie Ziemia i że mamy tragedię na naszych oczach, jest kompromitujący? A oglądałeś to, co się dzieje w Kalifornii? Tobie się wydaje, że to jest tak samo z siebie się dzieje? – pytał Trzaskowski. – Mamy do czynienia z ociepleniem klimatycznym. Jeżeli tego nie wiesz, to to jest kwestia edukacji, bo to nie jest kwestia poglądów – dodał.

Prezydent Warszawy zwrócił uwagę uczestnikowi. – Nie śmiej się, stary nie śmiej się! Ja to słyszę ciągle z prawej strony, że się nabijają, że ja mówię, że Ziemia płonie itd. Jeżeli ktoś sobie nie zdaje z tego sprawy… I dziwi mnie jedno, że twoje pokolenie może sobie z tego nie zdawać sprawy, że mamy do czynienia w tej chwili z katastrofą , która jest przed nami – stwierdził.

– Nasłuchałeś się jakichś bzdur i jakiejś propagandy, dlatego że C40 to jest organizacja, która nie może nic nikomu kazać – dodał.

