Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na antenie Polskiego Radia 24, że w dzisiejszym raporcie resortu pojawi się informacja o ponad 22 tysiącach nowych zakażeń COVID-19. To znaczący spadek w stosunku do danych z ubiegłego tygodnia. Wciąż mamy niestety bardzo dużo zgonów.

W dzisiejszym raporcie Ministerstwa Zdrowia pojawi się informacja o 22 097 nowych zakażeniach COVID-19 w Polsce. Informacje w tej sprawie przekazał na antenie Polskiego Radia 24 Adam Niedzielski. „Jest to blisko 20 procent mniej, niż było to tydzień temu. Widzimy, że jest to nie tylko kontynuacja spadku z tygodnia na tydzień, ale spadek, który ma coraz większą dynamikę” – powiedział.

Niestety, wciąż notujemy bardzo dużo zgonów – w ciągu ostatniej doby zmarło niemal 600 osób. „Zgonów w związku z COVID-19 było 592, z czego zdecydowana większość, bo ponad 400, to zgony osób z chorobami współistniejącymi. Jeżeli chodzi o osoby zaszczepione, to w tej statystyce około 25 procent to osoby zaszczepione”. – poinformował Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia odniósł się także do wprowadzanych od początku grudnia obostrzeń. „Spadek cieszy, a restrykcje, które są systematycznie wprowadzane od 1 grudnia, powoli mają swój efekt. Chcemy realizować politykę, aby było jak najmniej zakażeń, zanim w kraju pojawi się omikron, który pewnie już jest” – powiedział Adam Niedzielski. „Schodzimy ze szczytu czwartej fali i to jest optymistyczne, ale cały czas dzienna liczba zachorowań to ponad 20 tysięcy. Więc to, że obserwujemy spadki, nie oznacza, że sytuacja jest komfortowa” – dodał.

