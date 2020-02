Szef Kancelarii Premiera, Michał Dworczyk na antenie radia RMF FM poinformował, że Mateusz Morawiecki chce 10 kwietnia udać się zarówno do Smoleńska, jak i do Katynia. Nie wykluczone, że w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej do Rosji poleci także prezydent Andrzej Duda i prezes PiS, Jarosław Kaczyński.

W tym roku przypada 10. rocznica katastrofy smoleńskiej, w której zginął prezydent Lech Kaczyński z całą polską delegacją. W rocznicę tragedii, premier Morawiecki chce udać się zarówno do Smoleńska, jak i do Katynia. Poinformował o tym Michał Dworczyk, szef KPRM w rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie radia RMF FM.

Czytaj także: O czym Wałęsa rozmawiał z Clintonem? Odtajnili rozmowę

Dworczyk zaznaczył, że jeśli Morawiecki pojedzie do Smoleńska, to wizyta nie będzie miała charakteru bilateralnego. „Jego zasadniczym celem jest oddanie hołdu tym osobom, które zginęły 10 lat temu w zdarzeniu chyba najbardziej dramatycznym po zakończeniu II wojny światowej, jakie dotknęło nasz kraj. Jesteśmy w trakcie analizowania możliwości i przygotowywania takiego wyjazdu.” – mówił szef KPRM.

Morawiecki potwierdza

Później Morawiecki potwierdził na Facebooku, że chciałby 10 kwietnia być w Smoleńsku i Katyniu, „by oddać hołd ofiarom straszliwego sowieckiego mordu w lesie katyńskim oraz ofiarom katastrofy smoleńskiej”. „Oba te wydarzenia na zawsze zmieniły historię Polski” – napisał szef rządu na swoim profilu.

Chciałbym tutaj oficjalnie potwierdzić słowa szefa mojej Kancelarii Michał Dworczyk z Jego porannej rozmowy… Opublikowany przez Mateusz Morawiecki Czwartek, 13 lutego 2020

Czytaj także: Emocjonalne wystąpienie Jachiry: „Uczyniliście z Polaków bezdomnych!” [WIDEO]

Robert Mazurek ustalił nieoficjalnie, że nad podobnym wyjazdem zastanawia się również Andrzej Duda, a także Jarosław Kaczyński. Rozgłośnia podkreśla, że w przypadku licznej polskiej delegacji, tym razem uda się ona na miejsce „kilkoma samolotami z zachowaniem rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa”.

Źr. rmf24.pl