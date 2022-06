Podczas wizyty na Ukrainie premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polskę „poproszono o pomoc w wywozie zboża z Ukrainy”. Szef polskiego rządu zaznaczył przy tym, że z Unii Europejskiej płyną do naszego kraju fundusze na efektywną realizację tego celu.

Morawiecki odwiedził zniszczoną przez Rosjan Borodziankę, gdzie uczestniczył w otwarciu tymczasowego miasteczka kontenerowego. Zapowiedział przy tym, że polskie firmy wezmą udział w odbudowie Ukrainy. „Polskie firmy będą brały udział w odbudowie, ale najpierw trzeba obronić Ukrainę, trzeba wyrzucić wojska rosyjskie z Ukrainy i to jest cel, który dziś ukraińskie wojska realizują wraz z pomocą wolnego świata” – mówił.

Czytaj także: Jest nadzieja dla ukraińskich wojsk. „Nie będzie to oznaczało katastrofy”

„Ważne, że tę jedność wolnego świata utrzymaliśmy wczoraj i przedwczoraj podczas długich negocjacji, które – wbrew przewidywaniom pesymistów – zakończyły się dobrze, szósty pakiet sankcji został przyjęty” – mówił Morawiecki.

Morawiecki zapowiada pomoc w eksporcie zboża

Premier poinformował, że Polska pomoże w eksporcie ukraińskiego zboża. Jego wywóz stał się niemożliwy po tym, jak rosyjskie okręty wprowadził blokadę na Morzu Czarnym. Przerwanie możliwości transportu ukraińskiego zboża postawiło państwa afrykańskie przed widmem głodu.

„Polska będzie hubem gospodarczym dla niepodległej Ukrainy i już dzisiaj będziemy starali się pomagać” – mówił. „Dlatego Polska została także poproszona i powiedziałem, jakie są nasze warunki. Otrzymujemy tutaj z tego tytułu także środki ze strony UE po to, ażeby zwiększyć przepustowość, poprawić infrastrukturę, która umożliwi wywóz zboża, wywóz towarów z Ukrainy na Bliski Wschód, do Afryki i do innych państw” – powiedział Morawiecki.

Czytaj także: Ukraina będzie musiała oddać część terytorium? Biden: „Nie będę naciskał”

Premier podkreślił, że wywóz zboża z Ukrainy był jednym z głównych tematów podczas poniedziałkowo-wtorkowego posiedzenia Rady Europejskiej. Był to – dodał – temat „numer 2 zaraz po wojnie na Ukrainie”. „To kilkadziesiąt milionów ton zboża, ok. 50 mln ton zboża rocznie bez którego północna Afryka, Bliski Wschód może mieć poważne problemy z wyżywieniem swojej ludności, z zabezpieczeniem żywności dla swoich ludzi” – zaznaczył Morawiecki.

Źr. RMF FM; twitter