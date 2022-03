Mateusz Morawiecki oraz Jarosław Kaczyński udali się do Kijowa. Teraz do sieci trafiło zdjęcie, które opublikował szef polskiego rządu. Opatrzył je wymownym opisem.

Premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierami Czech i Słowenii udali się we wtorek do Kijowa. W stolicy Ukrainy mają spotkają się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim oraz premierem Denysem Szmyhalem.

Informację w sprawie wizyty Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego w Kijowie przekazało rano Centrum Informacyjne Rządu. Wraz z nimi na Ukrainę udali się premier Czech Peter Fiala oraz premier Słowenii Janez Jansa. Wyjazd uzgodniony był z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem oraz przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Teraz do sieci trafiło zdjęcie z Kijowa, na którym widać wspomnianych wcześniej polityków. Na Twitterze opublikował je premier Mateusz Morawiecki, który do fotografii dołączył również wymowny opis. – To tutaj, w rozdartym wojną Kijowie, tworzy się historia. To tutaj wolność walczy ze światem tyranii. To tutaj przyszłość nas wszystkich wisi na włosku. UE wspiera UA, która może liczyć na pomoc swoich przyjaciół – przywieźliśmy dziś tę wiadomość do Kijowa – napisał Mateusz Morawiecki na swoim profilu społecznościowym.

