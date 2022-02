Nagranie z premierem Mateuszem Morawieckim i Antonim Macierewiczem bije rekordy popularności. Dziennikarka „Gazety Wyborczej” spotkała w Sejmie byłego szefa MON. Zapytała, o co Morawiecki pokłócił się z Macierewiczem. Polityk odpowiedział dwoma słowami.

Przypomnijmy, że we wczorajszym (7 lutego) wydaniu „Wiadomości” TVP pojawił się fragment, który wyjątkowo zainteresował internautów. W materiale na temat rocznicy śmierci premiera Jana Olszewskiego znalazło się nagranie premiera Mateusza Morawieckiego i Antoniego Macierewicza.

Widać na nim, że były szef MON mówi coś do premiera. Początkowo nieobecny Morawiecki nagle zdziwił się, robiąc „duże oczy”, a po chwili ruszył w stronę Macierewicza.

Internauci zastanawiają się, co mogło być przyczyną takiego zachowania. Część osób uważa, że pomiędzy politykami do niczego nie doszło, mina premiera jest wynikiem zmęczenia i lekkiego zaskoczenia, a cała sytuacja jest mylnie interpretowana. Jednak wieli internautów doszukuje się dowodu na głęboki konflikt w obozie władzy.

Zdecydowanie bliżej tej drugiej interpretacji jest redakcja „Gazety Wyborczej”. Reporterka sejmowa serwisu internetowego spotkała we wtorek Antoniego Macierewicza. Rzecz jasna postanowiła nawiązać do fragmentu „Wiadomości”. Zapytała więc, o co Morawiecki pokłócił się z Macierewiczem.

– Panie ministrze Macierewicz o co się pan pokłócił z premierem? Bo wyglądało na to, jakby pan premier chciał pana uderzyć – słyszymy na nagraniu. Macierewicz uśmiechał się, machnął w jej stronę czapką i życzył „Wszystkiego najlepszego”.