Mateusz Morawiecki za pośrednictwem mediów społecznościowych skomentował podaną dzisiaj liczbę nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Premier nie kryje optymizmu i przekonuje, że działania rządu przynoszą skutki, bo liczba nowych zakażeń drastycznie zmalała.

Morawiecki odniósł się do dzisiejszych wyników. „Wszyscy czekamy na kolejne pozytywne informacje z frontu walki z koronawirusem. I oto na dobry początek tygodnia oraz ostatniego, świątecznego miesiąca roku, nadeszły kolejne dobre wieści” – zaczął swój wpis szef polskiego rządu.

Czytaj także: Jaka kolęda w tym roku? Rzecznik Episkopatu wyjaśnia

„Nasz hamulec bezpieczeństwa, czyli restrykcje, przynoszą zamierzony skutek!” – pisze Morawiecki. „Opinie i zalecenia ekspertów bywają bardzo niepopularne, a historia pokazuje, że często wręcz ignorowane. Za decyzjami, które podjęliśmy, stoi jednak wyłącznie troska o zdrowie i życie milionów Polaków.” – dodaje.

Morawiecki: „Wygrywamy z epidemią”

„W tym przypadku rządowa Rada Medyczna do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów i rządowe Centrum Analiz Strategicznych przyjęły właściwe rekomendacje, a rząd w ekspresowym tempie wprowadził je w życie. Odłożone w czasie efekty właściwych decyzji właśnie obserwujemy” – czytamy dalej we wpisie premiera.

Morawiecki ogłosił, że działania rządu okazały się skuteczne, bo dzięki nim wygrywamy z epidemią. „Dane nie kłamią.” – zapewnia. „Wygrywamy z epidemią! Liczba zakażeń spada! Do czasu otrzymania szczepionki stosujmy to, co po prostu działa.” – apeluje premier. „Dystans, dezynfekcję i maseczki.” – doprecyzował.

Czytaj także: Winnicki ostro o rządzie: „Czy leci z nami pilot? Jaki jest sens?”

„Kochani – wytrzymajmy! Cierpliwość, dyscyplina i solidarność opłacą się nam wszystkim. Razem zwyciężymy wirusa!” – podsumował Morawiecki.

Nowe przypadki

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5 733 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To ogromny spadek, bo jeszcze wczoraj resort poinformował o ponad 11 tysiącach zakażonych. Ministerstwo podało również, że w ciągu ostatniej doby zmarło 121 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 21 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 100 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 990 811 przypadków zakażenia koronawirusem. 17 150 osób nie żyje a 577 514 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. facebook; dorzeczy.pl; wmeritum.pl