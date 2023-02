Podróż do tego rejonu może być niebezpieczna. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat do Polaków, w którym odradza wyjazd do popularnego turystycznie kraju.

Turyści z Polski, często wybierają za kierunek swoich podróży Izrael. Sytuacja na terytorium tego kraju zmieniła się w ostatnich dniach. Wskutek napięć izraelsko-palestyńskich dochodzić może do demonstracji, zamieszek i aktów przemocy.

„Miejscowe służby mogą ograniczyć dostęp do niektórych dzielnic i obiektów oraz wprowadzić dodatkowe kontrole bezpieczeństwa. W szczególności należy unikać przebywania w miejscach, które mogą być celem ataku, np. obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne, bazary” – zaleca placówka dyplomatyczna.

Ambasada i Biuro zalecają rozważenie możliwości przełożenia podróży do dwóch wymienionych krajów. „Zalecamy spokój, a także, w miarę możliwości, rozważenie przełożenia podróży do Izraela i Palestyny do czasu uspokojenia się sytuacji” – napisano.

Komunikat MSZ Polski: Kto planuje wyjazd do Izraela i Palestyny, może rozważyć jego przełożenie

„W razie dalszej eskalacji skutkującej atakami rakietowymi przypominamy, że w przypadku zagrożenia ostrzałem uruchamiane są syreny alarmowe (dźwięk ciągły modulowany), po usłyszeniu których należy udać się niezwłocznie do schronu (zlokalizowanego w mieszkaniu lub budynku, a także w miejscach publicznych – oznaczone pomarańczowymi znakami „public shelter”) i przebywać w nim 10 minut od momentu wyłączenia syren” – czytamy w komunikacie.

Numer alarmowy wybierany z lokalnego telefonu stacjonarnego lub komórkowego: 0-54-744-4106. Numer alarmowy wybierany z Polski lub z polskiego telefonu komórkowego zagranicą: 0-0972-54-744-4106.

