Jacek Murański podczas najbliższej gali FAME MMA 12 zmierzy się z Arkadiuszem Tańculą. Podczas ceremonii ważenia 52-latek dał nietypowy popis. Nagranie z całego wydarzenia błyskawicznie stało się hitem sieci.

Jacek Murański podczas gali FAME MMA zastąpi w klatce swojego syna Mateusza, który nabawił się kontuzji ręki. Sam 52-latek jest dość tajemniczą postacią. Do tej pory nie zadebiutował w żadnej organizacji, chociaż twierdzi, że jest groźny dzięki znajomości Krav Magi. Epizodycznie pojawiał się w serialach i filmach, ma za sobą również kryminalną przeszłość.

Teraz swoje umiejętności będzie mógł potwierdzić w walce z Arkadiuszem Tańculą. Pojedynek odbędzie się podczas gali FAME MMA 12 w tzw. klatce rzymskiej, która ma wymiary trzy na trzy metry. Dodatkowo, obaj zawodnicy będą mogli używać łokci.

Nietypowe umiejętności Murański pokazał już podczas ceremonii ważenia. Trudno jednoznacznie określić, co chciał zaprezentować – być może chodziło o pokazanie odporności na przyjmowane na głowę ciosy. Nagranie z całej sytuacji stało się już hitem sieci. I ponieważ trudno opisać to, co na nim się wydarzyło – najlepiej je obejrzeć. Wideo prezentujemy poniżej.

MURAN wleciał wykręcony z jakąś capoeirą, po czym zaprezentował na tarczach twardość głowy 🙈😂 Nie do podrobienia jest ten typ 😍 #famemma12 — Leszek Dudek (@LeszekDudek) November 19, 2021

Czytaj także: Lewandowski udzielił wywiadu zaraz po porażce. Padły stanowcze słowa. „Poza tym jeśli mam czas wolny…” [WIDEO]

Żr.: Twitter