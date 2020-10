Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas wtorkowej konferencji prasowej pytany był o obostrzenia, jakie rząd zamierza wprowadzić przed uroczystością Wszystkich Świętych. Szef resortu zdrowia przypomniał, że na cmentarzach jest obowiązek noszenia maseczek. Zapowiedział również policyjne kontrole w tym zakresie.

W ostatnich tygodniach obserwujemy w naszym kraju gwałtowne wzrosty zakażeń koronawirusem. W kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych pojawia się pytania o możliwe obostrzenia. Jest to bowiem czas, gdy Polacy przemieszczają się, podróżując na groby swoich bliskich.

We wtorek podczas konferencji prasowej minister zdrowia pytany był o kwestię obostrzeń na ten okres. Adam Niedzielski przypomniał, że, niezależnie od strefy, obowiązuje nakaz noszenia maseczek na cmentarzach. „W tej chwili, jeśli państwo przeanalizujecie bieżące przepisy, dotyczące obostrzeń w tym zakresie, to na cmentarzu jest obowiązek noszenia maseczki i on jest niezależny od strefy” – powiedział.

Minister zapowiedział również policyjne kontrole na cmentarzach. „Myślę, że szczególnie w kontekście nadciągających świąt 1 listopada, będziemy zwracali szczególną uwagę z jednej strony na popularyzację tej informacji, ale z drugiej strony też na ten temat rozmawialiśmy z komendantem i to będzie też przedmiotem zainteresowania policji” – dodał.

Źr.: TVP Info