Wirtualna Polska cytuje wypowiedzi pracowników TVP. Chodzi o Danutę Holecką oraz jej odejście ze stacji. Wcześniej prezenterka zapewniała, że zostanie w swoim miejscu pracy do samego końca.

Wraz ze zmianą władzy stało się jasne, że TVP czekają gigantyczne zmiany. Telewizja w poprzednim wydaniu nie miała – delikatnie rzecz ujmując – dobrej opinii w środowiskach niezwiązanych ze Zjednoczoną Prawicą. Dość wspomnieć, że Donald Tusk był mocno atakowany przez publicznego nadawcę.

Od kilku tygodni media obiegają informacje o rezygnacji z pracy w TVP przez kolejnych dziennikarzy. Ze stacji odeszli już m.in. Bartłomiej Graczak, Karol Jałtuszewski, Damian Diaz, a niebawem także Miłosz Kłeczek.

Niedawno okazało się, że ze stacją, jeszcze przed zmianą władzy w telewizji, pożegnała się gwiazda „Wiadomości TVP”, prezenterka, Danuta Holecka. Serwis Wirtualna Polska cytuje wypowiedzi jej współpracowników.

Pracownicy TVP przerywają milczenie

– Jak mówi Wirtualnej Polsce osoba pracująca z Holecką, najsłynniejszej twarzy „Wiadomości” TVP nie zobaczymy już przed kamerami, mimo iż wpisana jest jako prowadząca na wydanie środowe, czwartkowe i piątkowe (13-15 grudnia) – czytamy w artykule Wirtualnej Polski.

Portal cytuje także rzekomą wypowiedź Holeckiej przytoczonej przez jednego z pracowników TVP. – Za chwilę przyjdą nowi i zaczną nas wyprowadzać – miała powiedzieć Danuta Holecka.

– Jak mówi nam osoba z redakcji „Wiadomości” TVP, Holeckiej „zabrakło odwagi”, by zostać z redakcją do końca – czytamy w serwisie internetowym. – Nie zostawia się tak ludzi, nie traktuje się tak ludzi, tak jak to robi Danuta Holecka. Ludzi poznaje się po tym, jak kończą. A ona niestety uciekła z okrętu. Bardzo nas rozczarowała. Przecież niedawno w tygodniku „Sieci” zapewniała, że będzie do końca. To wszystko okazało się kłamstwem. Jest to bardzo przykre – powiedziała Wirtualnej Polski osoba związana z „Wiadomościami TVP”.

